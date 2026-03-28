目標2,300万円で6歳の命をつなぐ！ まふゆちゃんを救う会「白血病治療支援クラウドファンディング」

記事ポイント 6歳の川口まふゆさんの白血病治療を支援するクラウドファンディング目標金額2,300万円、2026年3月7日から4月3日まで実施「For Good」にてクラウドファンディングを受付中 6歳の川口まふゆさんの白血病治療を支援するクラウドファンディング目標金額2,300万円、2026年3月7日から4月3日まで実施「For Good」にてクラウドファンディングを受付中

まふゆちゃんを救う会が、白血病治療中の6歳の女の子・川口まふゆさんを支援するクラウドファンディングを実施しています。

2026年3月2日より「For Good」にて受付を開始しました。

まふゆちゃんを救う会「白血病治療支援クラウドファンディング」

目的：まふゆちゃんの治療費・家族の経済的支援期間：2026年3月7日（土）〜4月3日（金）目標金額：2,300万円プラットフォーム：For Good代表者：川口建

日本では0〜14歳の子どものうち、1年間に約2,500人が小児がんと診断されています。

白血病は小児がんの中でも最も多い病気であり、生存率は向上しているものの、今でも命を落とす子どもがいるのが現状です。

川口まふゆさんは2度の造血幹細胞移植を受けていますが、いずれも再発しています。

2025年末には治療の断念を宣告されました。

しかし海外には日本未承認の薬剤や治療方法があり、2026年2月に最後の挑戦として治療場所を中国に移しました。

治療費や家族の経済的負担が非常に大きいことから、今回のクラウドファンディング実施に至っています。

6歳のまふゆさんの未来を守るため、多くの支援が求められています。

クラウドファンディングの目標金額は2,300万円で、期間は2026年4月3日までです。

まふゆちゃんを救う会「白血病治療支援クラウドファンディング」の紹介でした。

よくある質問

Q. クラウドファンディングの実施期間はいつまでですか？

A. 2026年3月7日（土）から4月3日（金）までです。

「For Good」にて受付をしています。

Q. 集まった支援金は何に使われますか？

A. 川口まふゆさんの治療費と、家族の経済的支援に充てられます。

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