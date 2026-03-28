規程づくりからAI定着まで伴走！ さくら情報システム「絆 AXプラン」

記事ポイント さくら情報システムが「絆」のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業向けにAI活用規程・ルールの制定を支援アセスメントから施策の実装まで伴走するDX支援体制 さくら情報システムが「絆」のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業向けにAI活用規程・ルールの制定を支援アセスメントから施策の実装まで伴走するDX支援体制

さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」において、AI活用支援を目的としたAXプランの提供を開始しています。

中小・中堅企業がAIを安心して業務に取り入れるための規程づくりから伴走する新プランです。

さくら情報システム「絆 AXプラン」

サービス名：IT企画伴走支援サービス「絆」AXプラン提供開始日：2026年3月24日対象：中小・中堅規模の企業・組織提供元：さくら情報システム株式会社

さくら情報システムは、2026年3月24日より、IT企画伴走支援サービス「絆」においてAXプラン（AIトランスフォーメーションプラン）の提供を開始しました。

本プランは、AI活用の検討や導入の初期段階にある中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門を対象としています。

企業利用特有のリスクに配慮したAI活用規程・ルールの制定を支援し、AI活用の第一歩をサポートします。

AXプランの背景

日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化しており、中小・中堅企業では限られたリソースで生産性を最大化することが求められています。

AI活用への期待が急速に高まる一方で、「何から始めればよいのかわからない」「セキュリティやリスクが不安」といった声も多く聞かれます。

ルール整備や社内合意形成が進まず、導入が止まってしまうケースも少なくありません。

さくら情報システムは、こうした課題を社会的なテーマと捉え、企業が安心してAI活用を進められる環境づくりを支援するため、本プランの提供を開始しました。

IT企画伴走支援サービス「絆」の特徴

「絆」は、アセスメントプログラムと伴走支援サービスから構成されるDX推進支援サービスです。

アセスメントプログラムでは、顧客の課題発見・整理を総括的かつ短期間で迅速に行えます。

伴走支援サービスでは、顧客とワンチーム体制で全体計画と各課題の解決に向けた業務計画を策定しています。

最適なソリューションやSaaSの導入支援など、システム企画部機能の提供に加え、IT企画の実行時に直面する課題にピンポイントで解決策を提案します。

理想的なモデルの提示や単発の提案にとどまらず、施策の実施・実装まで対応する点が特徴です。

AXプランでは、AIの特性やリスクを踏まえた企業向けのAI活用規程・ルール制定を支援しており、AI導入の第一歩を安心して踏み出せます。

アセスメントから施策の実装まで一貫した伴走体制が整っています。

AI活用の規程整備を通じて、リスクを低減・コントロールしながらAIの業務定着を目指せます。

さくら情報システム「絆 AXプラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. AXプランはどのような企業が対象ですか

A. 中小・中堅規模の企業・組織が対象です。

経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門で、AI活用の検討や導入の初期段階にある企業に向けたプランとなっています。

Q. AXプランではどのような支援を受けられますか

A. AIの特性やリスクを踏まえた、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定支援を受けられます。IT企画伴走支援サービス「絆」の一環として、アセスメントから施策の実装まで伴走するサービスです。

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