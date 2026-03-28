原作はイギリスの作家マックス・ポーターによるベストセラー小説『Grief Is The Thing with Feathers』。ノーベル賞作家のハン・ガンも絶賛した作品で、日本でも今年の2月に早川書房から『悲しみは羽根をまとって』という邦題で発売されている。

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映画はベネディクト・カンバーバッチが主演とプロデューサーを務めている。



©THE THING WITH FEATHERS LTD / THE BRITISH FILM INSTITUTE / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

妻の死後に現れた「カラス男」の正体

作品全体を覆うのは喪失による非常に侘しい空気だ。仲睦まじい家族に、最愛の妻であり愛しい母の急な死が襲う。突然取り残された幼い息子たちとコミックアーティストの男。妻の死はほんの些細な日常すらも崩壊させる。たとえば息子の体操着ですら、男親にはどこに畳んでしまわれているのか見当がつかない。自宅を作業場にしていても、いまだに家事は女性がやるものという習慣があるため、父と子は妻や母のいない生活で、朝から躓いてばかりだ。

それに家庭において太陽のようであった母が姿を消したせいか、ロンドンは連日雨が降りしきっている。

この父親がコミックアーティストとして、また個人的にも惹かれてメインで描き続けているモチーフは「カラス」だ。そして妻の死後には男の描いていた「カラス男」が実体となって家の中に現れるようになる。

遺された親子三人の“変化”

男が夜のしじまにペンを走らせていると、不気味な雄叫びとともに、不意に徘徊し始めるカラス男。だが最初こそ子どもたちもカラス男に怯えるものの、少しずつ会話をするようになっていく。カラス男の発言は常に皮肉めいている。

いつしかカラス男は親子にとっての対話者となり、導き手ともなり、大きな翼で父と二人の息子たちに覆いかぶさる存在となっていく。

遺された親子三人にとって、妻・母親の不在はあらゆることを変えていく。ほんの些細なことが――自分自身までもが以前とは違って感じられる。息子たちは戸惑いが隠し切れず、学校で喧嘩をしたり、おねしょを再発したりと、危うい脆さや自己破壊へのよろめきの線上を歩いているようだ。

カラス男は「善／悪」どちらだったのか

カラス男の出現以降、彼らの住む屋敷の内外を次々と幻覚的な存在が襲う。だがその正体を、善／悪どちらなのか見抜くことは難しい。

通常であればカラスは死の象徴。本作でもいわば隠喩として浮かび上がるのだが、それぞれが断片的で、明瞭なつながりを持たず、不思議なことに、震えあがるような恐ろしいイメージは、さほどまとっていないように感じられてくる。そして観る側は、いつしか物語が決して暗い方向に向かっていないことに気づく。

そもそもカラスは仲間で協力し合って、子どもや信頼の置ける存在を守ろうとする生きものだ。この映画は漆黒のカラスの翼に覆われて、悲哀のどん底からほんの少しでも飛び立っていこうとする父と子たちによる、家族の再生の物語なのだ。

まな・やえこ 愛知県生まれ。映画評論家。『朝日新聞』『キネマ旬報』『ぴあ』などに執筆、次世代の映画評論家として注目されている。著書に『心の壊し方日記』（左右社）など。

INTRODUCTION

イギリス人作家マックス・ポーターの『悲しみは羽根をまとって』の映画化で、昨年のサンダンス映画祭・ベルリン国際映画祭でも大きな注目を集めたファンタジー・スリラーである。プロデュースも担ったベネディクト・カンバーバッチが、妻の死後に遺された息子たちと生きる父親を、リアリティたっぷりに演じ、高い評価を受けている。

STORY

妻を突然喪ったコミックアーティスト（ベネディクト・カンバーバッチ）は、耐えがたい悲しみと向き合いながら、父として幼いふたりの息子（リチャード・ボクソール、ヘンリー・ボクソール）とともに生きようと奔走していた。そんなある日、父のもとに1本の電話が入る。電話の声は「彼女は逝ったが、私はいる」と告げる。その日から正体不明の男が父につきまとい、ついには「カラス」となって彼の前に姿を現す。それはかつて彼がコミックに描いた生物にそっくりだった。これは現実なのか、幻なのか……。

STAFF & CAST​

監督・脚本：ディラン・サザーン／出演：ベネディクト・カンバーバッチ、リチャード・ボクソール、ヘンリー・ボクソール／2025年／イギリス／98分／配給：スターキャットアルバトロス・フィルム／©THE THING WITH FEATHERS LTD / THE BRITISH FILM INSTITUTE / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

（真魚 八重子／週刊文春CINEMA）