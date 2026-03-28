スカルキャンディー・ジャパンは25日、新型オーバーイヤーヘッドホン「Crusher 540」を発表した。価格は3万3800円。25日に「GREEN FUNDING」でクラウドファンディングを開始しており、初回5日間限定価格として2万2660円（30％オフ）で購入できる。

ヘッドホン本体にサブウーファーを搭載し、音に合わせて振動する独自技術「Crusher Bass」を備える。ベースは調整可能で、自分好みの没入感にカスタマイズできる。

イヤークッションはファブリック素材で、ヘッドバンドはPUレザー。また、汗や水に強いナノコーティングが施されている。

最大連続再生時間は40時間。10分の充電で約4時間再生できる急速充電に対応する。

接続はBluetooth 5.2に対応するほか、3.5mm AUX入力も可能。

アプリで音の傾向を調整できる

Skullcandyアプリから、「Personal Sound by Mimi」機能で聴力テストをもとにサウンドを最適化できるほか、「音楽」「ポッドキャスト」「映画」のプリセットからイコライザーを設定できる。

「Tile」に対応

紛失防止機能「Tile」に対応し、ヘッドホンの接続が切れた大まかな場所をアプリから追跡可能。ヘッドホンからアラーム音を出して探すこともできる。

クラウドファンディング

3月25日～4月27日の期間で、ワンモアが運営する「GREEN FUNDING」でCrusher 540のクラウドファンディングを実施している。

リターンとして、一般販売予定価格3万3800円（税込）のところ、以下の価格で入手できる。

「初回5日間限定」2万3660円（30％オフ） 「初回5日間限定 2個セット割」4万5968円（32％オフ） 「100個限定 超早割29％OFF」2万3998円（28％オフ） Skullcandy CRUSHER 540 カラー CORAL BLACK 接続方式 Bluetooth 5.23.5mm AUX インピーダンス 32Ω ドライバー径 40mm 音圧レベル 97.5dB±2.5dB 周波数特性 20Hz～20KHz 重さ 308g 付属品 3.5mmオーディオケーブルUSB-C充電ケーブルトラベルバッグユーザーガイド 保証期間 1年間

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