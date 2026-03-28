「ブルージェイズ−アスレチックス」（２７日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は１点を追う五回の第２打席で四球を選んでメジャー初出塁をマークした。これがチームの逆転劇を呼び込んだ。

先頭のバーショが三振に倒れ、１死無走者で迎えた第２打席。初球のカットボールを見極め、２球目のスイーパーにも手を出さず２球で追い込まれた。３球目はしっかりと見極め、４球目の９６マイルは逆方向へのファウルに。５球目のカットボールにバットが止まり、平行カウントになった。

ここから内角の９７マイルをカットし、７球目の高めを見極めてフルカウントに。勝負の８球目、外角カットボールを見極めて四球をもぎ取った。粘りの姿勢にロジャースセンターのファンも拍手を送った。

この後、クレメントの二塁打で１死二、三塁の好機を作ると、ヒメネスの２点三塁打で一気に逆転に成功。岡本はホーム付近でお茶たてポーズをしながら笑みを浮かべていた。そしてヒメネスも三塁塁上でベンチに向かってお茶たてポーズ。チーム内で新たなセレブレーションになっている様子だ。

岡本はメジャー初打席となる二回の第１打席ではフォーシームに振り遅れ空振り三振に倒れていた。守備では三塁前へのゴロを軽快にさばくなど、キレのある動きを見せていた。