彼氏に別れを踏みとどまらせたいときにやってはいけないこと９パターン
明らかに心が離れていっている彼氏に対して、何かしらの働きかけをすることで、思い直してほしいと考えるのは当然でしょう。しかし、やり方を間違えると、かえって別れを早めてしまうかもしれないので、慎重に事を進めたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性へのアンケートを参考に「彼氏に別れを踏みとどまらせたいときにやってはいけないこと」をご紹介します。
【１】別れたら死んでやると脅す
「脅された相手がビビってよりが戻ってそれで嬉しいの？」（10代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、死んでやると脅すパターンです。ある意味禁じ手ですし、逆効果なので、やめておくのが身のためでしょう。
【２】SNSにプライベートなポエムを書きまくる
「ポエムがいつ、呪詛だらけの暴露ツイートになるか戦々恐々としてる」（20代男性）というように、気持ちの離れた彼氏に対して、SNSでポエムを投稿しまくるパターンです。書きたい気持ちが抑えられないのなら、彼氏の目に触れないよう別アカウントでやるしかないでしょう。
【３】「ほかに好きな子ができたの？」としつこく追求する
「いねーし、そんなくだらない邪推をするあたりも嫌いって思う」（10代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、いもしない恋敵の存在を疑うパターンです。どうせなら「あなたよりスペックの高い男性に言い寄られてる」という意味合いのブラフをかまして、揺さぶりをかけてみてもよいでしょう。
【４】仕事や学校を辞めると言い出す
「何か仕返しをされているようで嫌な気持ちになる」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、仕事や学校を辞めると言い出すパターンです。せめて「しばらく休む」くらいの宣言にしておくのが現実的でしょう。
【５】「ずっと一緒にいようと言ったじゃない」と責める
「そうはいっても人の気持ちは変わるもの」（10代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、過去の約束を持ち出すパターンです。あまり責め立てず「まあ、テンションがあがってただけだもんね」とため息をつくくらいに留めたほうが、落ち着いて二人の関係を見直してもらえそうです。
【６】泣きじゃくりながら「抱いて」と迫る
「エッチすれば元サヤに戻ると考えているのがしんどい」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して「抱いて」とせがむパターンです。一時は元サヤになっても我にかえると「やっぱり別れよう」と思い直すのがオチなので、結果あなたがもっと傷つくだけかもしれません。
【７】夜通し電話をかけたり、家に押しかけて帰らない
「明日も仕事があるのに迷惑」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に、夜中じゅう電話をしたり、家に押しかけてしまうパターンです。深刻な話ばかりするのは逆効果なので、当たり障りのない話を楽しんだほうがまだマシでしょう。
【８】今度どこそこに旅行に行きたいと未来の話をする
「今はそんな気持ちになれない…」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、近い未来の話を振ってしまうパターンです。そこは過去の楽しかった旅行などの思い出で共感を得ながら「また行きたいねー」などともっていくのが得策でしょう。
【９】「どこが嫌なの？直すから！」とすがる
「追ってくればくるほど逃げたくなる」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に追いすがってしまうパターンです。かえって相手が不安になるくらい悠々と毎日を楽しんでいたほうが、気にしてもらえるかもしれません。
気持ちが離れつつある彼氏に対しては、じたばたするより、「こいつと別れるのはもったいない」と思わせるのが確実なのではないでしょうか。そのためにも、まず自分磨きを頑張りたいところです。（熊山 准）
「脅された相手がビビってよりが戻ってそれで嬉しいの？」（10代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、死んでやると脅すパターンです。ある意味禁じ手ですし、逆効果なので、やめておくのが身のためでしょう。
【２】SNSにプライベートなポエムを書きまくる
「ポエムがいつ、呪詛だらけの暴露ツイートになるか戦々恐々としてる」（20代男性）というように、気持ちの離れた彼氏に対して、SNSでポエムを投稿しまくるパターンです。書きたい気持ちが抑えられないのなら、彼氏の目に触れないよう別アカウントでやるしかないでしょう。
【３】「ほかに好きな子ができたの？」としつこく追求する
「いねーし、そんなくだらない邪推をするあたりも嫌いって思う」（10代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、いもしない恋敵の存在を疑うパターンです。どうせなら「あなたよりスペックの高い男性に言い寄られてる」という意味合いのブラフをかまして、揺さぶりをかけてみてもよいでしょう。
【４】仕事や学校を辞めると言い出す
「何か仕返しをされているようで嫌な気持ちになる」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、仕事や学校を辞めると言い出すパターンです。せめて「しばらく休む」くらいの宣言にしておくのが現実的でしょう。
【５】「ずっと一緒にいようと言ったじゃない」と責める
「そうはいっても人の気持ちは変わるもの」（10代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、過去の約束を持ち出すパターンです。あまり責め立てず「まあ、テンションがあがってただけだもんね」とため息をつくくらいに留めたほうが、落ち着いて二人の関係を見直してもらえそうです。
【６】泣きじゃくりながら「抱いて」と迫る
「エッチすれば元サヤに戻ると考えているのがしんどい」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して「抱いて」とせがむパターンです。一時は元サヤになっても我にかえると「やっぱり別れよう」と思い直すのがオチなので、結果あなたがもっと傷つくだけかもしれません。
【７】夜通し電話をかけたり、家に押しかけて帰らない
「明日も仕事があるのに迷惑」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に、夜中じゅう電話をしたり、家に押しかけてしまうパターンです。深刻な話ばかりするのは逆効果なので、当たり障りのない話を楽しんだほうがまだマシでしょう。
【８】今度どこそこに旅行に行きたいと未来の話をする
「今はそんな気持ちになれない…」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に対して、近い未来の話を振ってしまうパターンです。そこは過去の楽しかった旅行などの思い出で共感を得ながら「また行きたいねー」などともっていくのが得策でしょう。
【９】「どこが嫌なの？直すから！」とすがる
「追ってくればくるほど逃げたくなる」（20代男性）というように、気持ちが離れた彼氏に追いすがってしまうパターンです。かえって相手が不安になるくらい悠々と毎日を楽しんでいたほうが、気にしてもらえるかもしれません。
気持ちが離れつつある彼氏に対しては、じたばたするより、「こいつと別れるのはもったいない」と思わせるのが確実なのではないでしょうか。そのためにも、まず自分磨きを頑張りたいところです。（熊山 准）