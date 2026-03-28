Teva×URBAN RESEARCH限定モデル登場♡春夏映えスポーツサンダル

春夏の足元をおしゃれに彩る、注目の別注サンダルが登場しました。スポーツサンダルの先駆者として知られるTevaとURBAN RESEARCHがコラボした限定モデルは、機能性はそのままに、遊び心あふれるカラーリングが魅力♡アクティブな日常にも、タウンユースにもフィットする一足は、この季節の頼れる存在になりそうです。

別注ならではのデザイン性

今回登場したEXCLUSIVE フラットフォーム ユニバーサル テッセラは、アメリカ・セドナの風景を思わせる鮮やかなカラーリングが特徴。

プレイフルで存在感のあるデザインは、シンプルなコーデにプラスするだけで一気に旬の印象へと導いてくれます。

スポーツサンダルらしい軽やかさと、女性らしい厚底フォルムのバランスも絶妙で、日常のスタイリングに取り入れやすい一足です。

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

快適さと実用性も魅力

Tevaならではのストラップシステムにより、足をしっかりホールドしながらも快適な履き心地を実現。水辺のアクティビティから街歩きまで幅広く対応できるのも嬉しいポイントです。

さらに素足はもちろん、ソックス合わせも楽しめるため、春から夏にかけて長く活躍。環境に配慮した再生プラスチック素材を使用している点も、今の時代にフィットした魅力です。

商品詳細と販売情報

EXCLUSIVE フラットフォーム ユニバーサル テッセラ



価格：11,880円（税込）

サイズ：23 / 24 / 25

予約開始：2026年3月20日(金)

発売時期：2026年4月中旬予定

予約・販売店舗：URBAN RESEARCH ONLINE STORE

春夏のお出かけに映える一足を♡

機能性とデザイン性を兼ね備えた今回の別注モデルは、これからの季節にぴったりの一足。普段のコーデに取り入れるだけで、ぐっとこなれた印象に仕上がります。

軽やかで快適な履き心地は、旅行やお出かけにも最適♪お気に入りの一足を見つけて、春夏のスタイルをもっと楽しんでみてください。