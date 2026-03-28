「移住？お一人でどうぞ」…妻の静かな拒絶。東京で働き続けた65歳元会社員、“夫婦2人、老後は故郷で暮らす”長年の夢が崩壊した日

「老後は故郷に帰って畑をやりたい」――東北出身の会社員Bさん（65歳）は、そんな夢を長年抱いてきました。子育ても終わり、定年退職を迎えたいま、いよいよ実現のとき。しかし、いざ移住の計画を具体的に実行しようとした瞬間、返ってきたのは思いもよらない一言でした。

65歳夫の長年の夢に、妻の冷めた一言

「老後は地元に帰って、畑でもやりながらのんびり暮らしたいんだ」

そう語るのが口癖だったのは、都内のメーカーで働いてきた会社員のBさん（65歳・仮名）です。出身は東北地方の山あいにある小さな町。高校卒業後に上京し、大学進学と就職を機にそのまま東京で暮らしてきました。

結婚した妻のC子さん（63歳）は九州出身。こちらも若い頃に上京しており、夫婦は都内で長く生活を築いてきました。二人の子どもはすでに独立しています。

Bさんは「老後は地元に帰る」とよく話していました。空気の澄んだ山、静かな集落、畑仕事。都会の喧騒とは無縁の生活。すでに両親は他界し実家もありません。それでも帰巣本能なのか、その夢が消えることはありませんでした。

「東京なんて老後に住むところじゃないよ。俺の地元ならお金もそんなにかからないし、ゆったり暮らせる」

そう話すBさんに、妻もとくに反対する様子はありませんでした。むしろ「いいわね、畑なんて楽しそう」と笑っていたこともあり、Bさんは「老後は二人で移住するものだ」と疑いもしなかったといいます。

しかし、65歳で定年退職し、いよいよ移住の計画を本格的に立てようとすると、思いもよらない言葉が返ってきました。

「……あなた一人で帰ればいいじゃない。私は行きません」

突然の言葉に、Bさんは耳を疑いました。

「私は行きたくない」妻が語った本音

「あなたの地元でしょう。私には縁もゆかりもない場所よ。冬は雪がすごいし、車がないと生活できないでしょ。スーパーも病院も遠くて、友達もいないのよ。あんな田舎で毎日どう過ごすの？」

Bさんにとっては懐かしい故郷でも、妻にとっては愛着のない土地。 その感覚の違いを、Bさんはほとんど意識していませんでした。

「だって今まで反対しなかったじゃないか」

そう言うと、妻は少し呆れたように答えました。

「あなたが夢みたいに話してるから、否定しなかっただけよ。本気だと思ってなかった」

Bさんは初めて、夫婦がまったく違う老後を思い描いていたことに気づいたのです。

それでも夢は諦められない

とはいえ、Bさんにとって地元での暮らしは長年の夢でした。「このまま東京で人生を終えていいのか」――そう思うと、諦めきれません。

最終的に、夫婦の間で浮上したのは「別居婚」という選択でした。Bさんは地元に戻り、妻は東京に残る。月に一度くらい行き来する形です。

しかし、この形にも課題は少なくありません。生活費が二重にかかること、どちらかが体調を崩したときにすぐ駆けつけられないこと。高齢になるほど、距離のある生活は負担になる可能性があります。

それでもBさんは「後悔はしたくない。どうしたものか」と悩んでいるといいます。

老後の移住は「夫婦の温度差」が起きることも

移住に限らず、夫婦の老後に対する意見や認識の食い違いは珍しくありません。熟年離婚が増えている背景に、こうした価値観のズレがあるともいわれています。

Bさんのケースでいえば「Uターン移住」に対する考えの相違があるわけですが、故郷への思いが強いほど、移住後の生活に理想を描きすぎてしまうこともあります。

実際に戻ってみると、知り合いはほとんどいない、商店が閉店している、高齢化が進んでいるといった現実に直面することも少なくありません。

思い出の中の懐かしい故郷と、現在の生活環境は大きく違う場合もあるのです。都会暮らしが長いほど、ギャップを強く感じることもあるでしょう。

もし地方移住やUターンを考えるなら、実際に長めに滞在してみる「お試し移住」や、医療や交通など、最新の生活環境を確認するといった準備が欠かせません。

働くために東京などの大都市で生きてきた。けれども、最後は生まれ育った土地に帰りたい――そんな思いを抱く人もいるでしょう。しかし、もし配偶者がいる場合、その人にとってどんな暮らしになるかという視点も、また重要です。



思わぬ行き違いを生まないために、夫婦の老後については、できるだけ早く、また具体的に話し合いをすることが大切だといえるでしょう。