“サレ妻”と“シタ夫”が集結！水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子、キスマイ二階堂高嗣らの泥沼不倫復讐劇：サレタ側の復讐
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）の記者会見に、トリプル主演の水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子、共演の二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 、落合モトキ、郄松アロハ(超特急)、増子敦貴（GENIC）が登壇。
【動画】水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子らキャスト陣からのメッセージ
“サレ妻”と“シタ夫”が集結！
不倫した夫への復讐を果たすため、3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げるドロ沼不倫復讐劇。
まずは、“サレが側”の妻たちの挨拶から。
モラハラ夫の浮気を知り復讐を決意するパート主婦・岸本奈津子を演じる水崎は、「数々のモラハラを受ける撮影は本当につらいです…。でも、奈津子自身はモラハラを受けていると思っていなくて、これって実は世の中的に多いことなのかな」と感じ、心情を丁寧に描いていきたいとコメント。
夫は本気の不倫中、「復讐同盟」の発起人となる製薬会社勤務の遠藤佳乃を演じる篠田は、「冷静で理性的な女性だけど、中に秘める芯の強さを表現したいです。復讐の話ではあるけれど、心が傷ついた女性たちの自分を人生を取り戻す物語でもあると思いました」と見どころを。
玉の輿結婚を叶えたものの、夫の女遊びが止まらず傷つく専業主婦・早乙女麗奈を演じる矢吹は、「麗奈は後輩力が高いかわいらしい人。私自身は人に甘えることが苦手ですが、今回はお2人に積極的に甘えています」とにっこり。
一方、“シタ側”の夫たちは…
勤務先の百貨店で働く若い女性と不倫中の夫・岸本義隆を演じる二階堂は、「ハードな作品。ハードさをいかにリアルに見せられるのかすごく考えましたが、楽しみながら演じています」と。
大学院の研究室で大学院生と不倫中の夫・遠藤将生を演じる落合は、「基本は真っすぐな人で、真っすぐに過ちを犯している感じ。そこを上手く表現できれば」と意気込みを。
妻を愛しているが女遊びがやめられない会社経営者の夫・早乙女樹を演じる郄松は、「僕は超特急の“真っ直ぐ担当”で、自分とは正反対な役。今回は全力でクズを演じたいと思います」と、クズになりきり宣言!?
奈津子の癒しとなる青年・七瀬祐一郎を演じる増子は、「逆に怪しく見えてしまうほどフレッシュで真っ直ぐな青年です。サイダーのようなシュワっと弾ける笑顔を作れるように頑張ります！」とさわやかに挨拶。
共演者と同盟を組むなら？
本作の“復讐同盟”にちなんで、キャスト陣で“即席同盟”を結成するコーナーも。くじ引きで決まった、水崎＆篠田、矢吹＆郄松、二階堂＆増子の3組のペアは、「何同盟を組みたいか」を決め、本作の同盟と同様に「同盟の3つのルール」を発表。誰ともペアにならなかった落合には、自分が入りたい同盟を選んでもらうことに。
水崎＆篠田ペアは「美容同盟」。
「水崎ちゃんが美容に詳しくてパックをくれたり、毎回新しい美容アイテムが増えてます」（篠田）、「いいヘッドスパを教えてもらってすぐ予約しました」（水崎）と、現場で美容にまつわる情報交換をしているそう。
矢吹＆郄松ペアは「かわいい同盟」。
「今日もかわいいなって思うために」（矢吹）、「自己肯定感をあげていかないと！」（郄松）と。過剰なほどのかわいい表情＆ポーズで「かわいい！」を連発する郄松に、「ちょっとキャラちがうじゃん(笑)」と二階堂からツッコミが！
二階堂＆増子ペアは「天然同盟」。
ペアになった瞬間「すぐ決まりました」という2人。「せーのっ」と発表するタイミングを計ったにもかかわらず、2人の声は全く揃わず天然ぶりを発揮。しかも、ルールは守るためにあるものにも関わらず、ルールの3つ目が「ルールを守る」。他ペアから指摘され、「あちゃー」とリアクションする二階堂に、一同爆笑！
各同盟のプレゼンを聞いて、落合が入りたいと思った同盟ランキングは…
1位：天然同盟
2位：美容同盟
3位：かわいい同盟
理由は「天然同盟は現場にいてくれると元気が出そう。実質2位と3位は同率ですが、美容同盟は僕もヘッドスパを教えてもらいたいからです」とのこと。
ちなみに、本作の「復讐同盟」の3つのルールは「秘密厳守」「脚ぬけ禁止」「全面協力」。どんな復讐劇が繰り広げられるのかは、4月1日（水）スタートの水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）で！