3連続バーディ締め金谷拓実は「65」で33位で週末へ ゲーリー・ウッドランドが7年ぶりVへ首位浮上
＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン 2日日◇27日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催されている米国男子ツアーは、第2ラウンドが終了した。
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日本勢は2人が出場。93位タイから出た金谷拓実は、上がり3連続バーディを含む6バーディ・1ボギーの「65」でホールアウト。トータル4アンダー・33位タイで決勝ラウンドに進出した。124位タイから出た平田憲聖は「69」で回ったがトータル4オーバー・116位タイで予選落ちに終わった。単独首位に立ったのは2023年に脳手術を受けたゲーリー・ウッドランド（米国）。初日の「64」に続いてこの日は「63」をマーク。トータル13アンダーまで伸ばしている。2019年「全米オープン」以来、7年ぶり5勝目を目指す。3打差の2位にはニコライ・ホイガード（デンマーク）、ジャクソン・スーバー（米国）、4打差4位タイにはジェイソン・デイ、ミンウー・リー（ともに豪州）がつけている。
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