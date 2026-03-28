事実上封鎖のホルムズ海峡…石油タンカーの足止め続く

イラン情勢の混迷により、事実上のホルムズ海峡封鎖が続いています。

【画像を見る】専門家が指摘する、「ガソリン補助金」３つの問題点

原油価格の高騰を受け、３月１９日から「ガソリン補助金」が復活しましたが、２６日からは４年ぶりとなる石油の「国家備蓄」放出がスタートしました。

実は、日本の石油備蓄量は“世界最大級”とも言われています。しかし専門家は「今必要なのは節約」だと指摘。そして、その節約を妨げているのが、ほかならぬ補助金だと言うのです。

ガソリン補助金の問題点とは？そして、なぜ今節約が必要なのか？桃山学院大学・小嶌正稔教授に聞きました。

「終わりのない価格抑制策」再開されたガソリン補助金…３つの問題点とは？

原油価格の高騰を受け、１９日から再開された「ガソリン補助金」。１７０円／１Ｌ超える分が全額支給されていますが…

桃山学院大学・小嶌正稔教授はこの補助金には問題点が３つあると指摘します。

（１）補助金の終わりが未設定

「終わりの見えない価格抑制策」になっている

→補助金本来の目的である「急激な価格変動の緩和」でなく

（２）補助金が主にガソリンだけ

実際生活に影響するのはプラスチック製品・衣料品・原材料など

→物価高騰の抑制政策では不十分

（３）脱炭素との矛盾

脱炭素を掲げていながらガソリン価格を補助金で抑制

→本来なら“脱石油”を促すべき

「国内消費の１か月分」石油の国家備蓄放出がスタート

一方、２６日からは石油の国家備蓄放出がスタート。国内で消費される１か月分の石油＝約８５０万ｋＬが全国１１か所から順次放出されます。

３月１６日からの民間放出分と合わせて、国内需要の約４５日分が市場に出回る見込みです。

さらに、石油業界４団体の幹部らは２６日に赤沢経済産業大臣と面会。第２弾となる国家備蓄の放出を５月にも行うよう要望したということです。

日本の備蓄量「約２４８日分」アジア各国と比較すると…

今年１月末時点で「約２４８日分」存在すると言われている日本の石油備蓄量。アジア各国と比較してもその多さが分かります。

＜アジア各国の石油備蓄量＞

▼日本 約２４８日分（今年１月末時点）

▼韓国 約２００日分（緊急需給調整命令）

▼フィリピン 約４５日分（非常事態宣言・日本に支援要請）

▼ベトナム 約３２日分（日本に支援要請）

▼インドネシア 約２３日分

※現地メディアなどによる

今必要なのは『節約』？「補助金が節約を妨げている」

世界的に見ても、石油備蓄量の多い日本。しかし、今必要なのは「節約」だと小嶌教授は指摘します。

短期的には節約は不便ですが、中長期に見ると“脱石油”を進めることになり、「中東依存の低減」「エネルギー供給の安定化」につながると言うのです。

また、市場原理の観点から「補助金なしでガソリン価格が上がる方が節約につながる」と指摘。「現状の政策は節約を妨げている」と述べています。

ＩＥＡが提言「１０項目の対策」在宅勤務・カーシェア・公共交通機関…

また、ＩＥＡ（国際エネルギー機関）は、消費者に与える影響を緩和するために「１０項目の対策」を提言。

＜ＩＥＡの提言＞

（１）可能な限り在宅勤務

（２）高速道路の速度制限を時速１０ｋｍ引き下げ

（３）公共交通機関の利用促進

（４）自家用車のナンバープレートによるローテーション制度導入

（５）カーシェアの拡大とエコ運転の推進

（６）商用車および貨物輸送における効率的な運転

（７）ＬＰガスを輸送から生活用途へ

（８）代替手段がある場合は航空機の利用を避ける

（９）調理をＬＰガスから電気へ切り替える

（１０）産業界は石油消費を削減し業務効率化を

私たちの生活に直接関わるものとしては、高速道路の速度制限引き下げ、在宅勤務の推奨、公共交通機関の利用促進などが挙げられています。

原油の９割以上を中東からの輸入に頼ってきた日本。「脱中東」「脱石油」を含めたエネルギー政策を考える時期に来ているのかもしれません。

（2026年3月27日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）