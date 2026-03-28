ロバート馬場、SNSで話題“豚・デ・リング”を「僕流にアレンジ」 背徳感MAXの仕上がりに反響「間違いない！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「玉ねぎ＆チーズを豚肉で巻き巻き♪ワンパン【オニオン豚リング】大バズりレシピを馬場流アレンジ」と題した動画をアップした。
【動画】背徳感MAX！SNSで話題“豚・デ・リング”を馬場流アレンジ
概要欄では「今回はSNSで話題の豚・デ・リングを僕流にアレンジしました。中からチーズがとろりと出てきた背徳感MAX♪思わずかぶりつきたくなること間違いなしの一品です」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「大好きなものがそろいました！」「おいしいの間違いない！」「食べ応えありますね！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】背徳感MAX！SNSで話題“豚・デ・リング”を馬場流アレンジ
概要欄では「今回はSNSで話題の豚・デ・リングを僕流にアレンジしました。中からチーズがとろりと出てきた背徳感MAX♪思わずかぶりつきたくなること間違いなしの一品です」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「大好きなものがそろいました！」「おいしいの間違いない！」「食べ応えありますね！」などといった感想が相次いで寄せられている。