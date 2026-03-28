ロックバンド「LINDBERG（リンドバーグ）」のボーカル・渡瀬マキ（57）が28日までに自身のインスタグラムを更新。故郷・三重県にある母校の校歌を制作したことを報告した。

「やっとやっとご報告です（歌入れしてたのはこれです！）」と書き出すと、「私の母校である鳥羽東中学校が 学校統合再編によって3中学校が一つになり 校舎もリフォームし 校名を変えて この4月に新しく開校することに なりました」と言及。

「それに伴いなんと！！新しい校歌の制作のお話をいただき校歌を作らせていただきました！」と報告。「新しい名前は鳥羽市立『鳥羽中央中学校』です！」と明かした。

「少なくとも 50年は歌い継がれるものですので 私のこの身がなくなっても子供達の声に乗り、歌い継がれると思うと喜びもひとしおです！お話をくださった教育委員会 学校関係者の皆様本当にありがとうございます（涙）」と感謝した。

「17歳で上京し 40年のこの節目の年に このような素晴らしい機会をいただき とても光栄です。自分を育ててくれた場所に音楽で恩返しができること 心から嬉しく思ってます！」と喜んだ。

「中学生の私は友達関係がうまくいかず いつも悩んでいて よく家で静かに泣いていました 苦しかった 抜け出したかった そんな時音楽に出会い 歌に希望を見つけました 悩んでる時はその場所が全てだと思っていましたが 実はそこはとても小さな世界でした」と回顧し、「子供達の悲しいニュースを見聞きするたびに胸が痛くなります どうかその場所が全てだと思わないでほしい 道はたくさんある 4月から新しい環境へ進む子どもたち まずはなにより 自分自身を大切にしてね 心から応援してます」とエールを送った。

「校歌 子供達が歌ってくれると どんなふうになるんだろ と〜っても楽しみです」と結び、自身の中学生時代のショットも投稿した。

渡瀬の投稿に、フォロワーからは「滅茶苦茶素晴らしい」「まきちゃんの想いが 校歌として、長年受け継がれ、学生達へ勇気と輝きを与えるのですねー 素敵です」といった反響が寄せられている。