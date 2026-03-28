フジ小室瑛莉子アナ「Mr.サンデー」新MCに就任 エンディングテーマソングはhitomiの新曲「Choice！」
【モデルプレス＝2026/03/28】フジテレビアナウンサーの小室瑛莉子が、4月よりフジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』（毎週日曜21時〜23時09分生放送）の新MCに就任することが決定した。
【写真】フジテレビ退社済みの「Mr.サンデー」前任アナ
4月に放送16周年を迎える『Mr.サンデー』の新MCに、小室アナが就任。さらに、エンディングテーマソングに、hitomiの新曲「Choice！」が決定した。
今回の楽曲は、今、知りたい“最”も“新”しいニュースを、“最”も“深”く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマに対し、視聴者の視点から、あるいは子どもに向けた母親の視点から、受け手自身も一つ一つの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択（Choice）をワクワクしながら楽しもう！という明るいメッセージを、気取ることなく普段使いのワードチョイスで表現している。
hitomiは、1994年11月にCDデビューし、現在、4児の母でもあるアーティスト。代表曲「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」をはじめ、自身が手がける歌詞の世界観が、特に同世代の女性から多くの支持を得てきた。結婚・出産後も、歌手活動のほか、タレント、モデル活動などを中心に多方面で活動。2024年11月から2025年11月にかけてのCDデビュー30周年イヤーを経た今、音楽活動により大きく注力していくことを明かし、次々と新曲を発表。全楽曲が地上波ドラマの主題歌、あるいはこの度のタイアップに決定するなど、再び衆目を集めている。昨年は、アコースティックギターによるワンマンライブに加え、30周年を記念した自身初のオンラインライブも開催。この3月には、レーベルメイトである新進気鋭のロックバンド『Nikoん』とのツーマンで東名阪ツアーを行い、3月28日、バンドセットでのワンマンライブ「hitomi Live 2026 - STAND BY」を、東京／渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて行う。（modelpress編集部）
「4月から『Mr.サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。これまで宮根さんと制作スタッフの皆さんが築き上げてきた、視聴者の皆さまに信頼され、愛されてきた番組の一員として、その魅力である取材力や深掘りの姿勢をしっかりと受け継ぎながら、一つ一つのニュースを丁寧にお伝えしていきたいと考えています。番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」
「小室瑛莉子フジテレビアナウンサーと迎える4月からの新たなスタートに、hitomiさんにも加わっていただくことになりました。エンディングテーマ「Choice！」は、優しく、真剣で、正直な、すてきな楽曲です。新たな一週間を前向きに迎えられるよう、『Mr.サンデー』も、引き続き視聴者の皆さんに見ていただける丁寧な番組作りを目指してまいります」
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【写真】フジテレビ退社済みの「Mr.サンデー」前任アナ
◆小室瑛莉子アナ「Mr.サンデー」新MCに就任
4月に放送16周年を迎える『Mr.サンデー』の新MCに、小室アナが就任。さらに、エンディングテーマソングに、hitomiの新曲「Choice！」が決定した。
hitomiは、1994年11月にCDデビューし、現在、4児の母でもあるアーティスト。代表曲「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」をはじめ、自身が手がける歌詞の世界観が、特に同世代の女性から多くの支持を得てきた。結婚・出産後も、歌手活動のほか、タレント、モデル活動などを中心に多方面で活動。2024年11月から2025年11月にかけてのCDデビュー30周年イヤーを経た今、音楽活動により大きく注力していくことを明かし、次々と新曲を発表。全楽曲が地上波ドラマの主題歌、あるいはこの度のタイアップに決定するなど、再び衆目を集めている。昨年は、アコースティックギターによるワンマンライブに加え、30周年を記念した自身初のオンラインライブも開催。この3月には、レーベルメイトである新進気鋭のロックバンド『Nikoん』とのツーマンで東名阪ツアーを行い、3月28日、バンドセットでのワンマンライブ「hitomi Live 2026 - STAND BY」を、東京／渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて行う。（modelpress編集部）
◆小室瑛莉子コメント（フジテレビアナウンサー）
「4月から『Mr.サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。これまで宮根さんと制作スタッフの皆さんが築き上げてきた、視聴者の皆さまに信頼され、愛されてきた番組の一員として、その魅力である取材力や深掘りの姿勢をしっかりと受け継ぎながら、一つ一つのニュースを丁寧にお伝えしていきたいと考えています。番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」
◆島野平（チーフプロデューサー）
「小室瑛莉子フジテレビアナウンサーと迎える4月からの新たなスタートに、hitomiさんにも加わっていただくことになりました。エンディングテーマ「Choice！」は、優しく、真剣で、正直な、すてきな楽曲です。新たな一週間を前向きに迎えられるよう、『Mr.サンデー』も、引き続き視聴者の皆さんに見ていただける丁寧な番組作りを目指してまいります」
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