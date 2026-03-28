手のひらのツヤでわかる人の性格とは！？【手相の教科書】

手のひらのツヤでわかる人の性格とは

「手」を見る

手相は、手のひらに現れた線だけを見るものではありません。手の大小、しわの多い少ない、手のひらの厚さ、手の色やツヤの状態を見るだけでも、その人の性格や生き方などがわかったりします。

そのほか、皮膚が薄く柔らかい手の人は虚弱体質であったり、根気がなく、ものごとが長続きしない人が多いですし、手の皮膚がやたら硬い人は職人気質で頑固一徹、その道一筋という人が多い傾向があります。まずは、じっくりと「手」を見ることから始めてみましょう。

手のひらのツヤはどうか？

【ツヤのある手のひら】

精神状態、健康状態ともに良好。

やる気もあり、仕事などの成果も出やすい。

運勢的にも良好。

＊良い運気は、きれいでツヤのある明るいところを好みますので、手のひらはいつもきれいに適度な潤いを保ってツヤツヤにしておいてください。たまに、手のひらから金粉のようなキラキラしたものが出てくる時があります。その時は、好機が訪れるチャンスです。何事も積極的にトライしていったり、願望を心の中で具体的に唱えていくと、良い運気の波に乗れて、幸運をつかめるかもしれません。

【ツヤがなくカサカサの手のひら】

やる気が出ず消極的で流されやすい状態。

不安が多く精神的にストレスを抱えやすい。

健康的にも良くない傾向にある。

良い運気を遠ざけている。

＊まずは、焦らずゆっくりと心身を休めて、リフレッシュを続けながらツヤを取り戻していきましょう。ツヤが出てくることでやる気が増します。何より明るい自分になっていきます。明るくしているだけで良い運気がどんどん近寄ってきます。手っ取り早く改善したい場合は、自然成分たっぷりのクリームをこまめに塗るようにして潤いとツヤを出していきましょう。

【脂ぎった手のひら】

過労や不摂生が続いている。

神経のバランスが取れていない。

精神的にも肉体的にも疲れやすい状態。

＊ きちんとした食生活をし、しっかりと睡眠を取るなどしてバランスを整えていきましょう。生活リズムが整ってくると、自然と脂分が減り、適度にツヤのある良い状態に変わっていきます。そうなると、精神的にも肉体的にも充実してきます。ちなみに手に汗をかきやすい人は、緊張からくる場合がほとんどなので、平常心、リラックスを心がけるようにしてください。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智