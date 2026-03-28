自宅で筋トレを行う際の課題とは！？

正しいフォームをマスターする

自宅で筋トレを行う際の課題の一つとして、フォームの習得があります。スポーツジムの場合、初心者にはスタッフがついて、トレーニング動作の説明やフォームチェックを実施してもらうことができます。しかし、自宅の場合には、そうはいきません。 初めての筋トレ種目を一人でマスターするためのポイントを紹介します。

[1]局面ごとに練習:多くの人は、書籍の写真を見て、いきなり全体を再現しがちですが、動作中のからだの感覚と実際の動きにはズレがあるため、正しくやっているつもりでも、間違った動作が習得されてしまうことがあります。そこで、最初は、書籍の説明を読み、写真を参照しながら、手順ごとに区切りながら確認していく方法をおすすめします。

例えば、腕立て伏せの場合、手幅を決める→床に手をつけて腕立て姿勢を作る→下ろす深さを確認する→呼吸を覚える→実際の動作スピードでやってみる、といった順に一つ一つの局面ごとに練習していきます。

[2]自分のフォームを動画で確認:ある程度できるようになった段階で、自分の動作を動画で撮影します。動画で確認すると、自分のイメージとかけ離れていることが少なくありません。書籍に掲載されているNGポイントを参照しながら、修正すべきところを絞りこんでいきましょう。

[3]修正ポイントを意識しながら練習:動画を見て、修正ポイントが把握できたら、その箇所を重点的に練習したり、全体 の動きの中で意識しながら練習したりして動作の修正を目指します。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)