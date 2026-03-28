『楽園追放』新作ゲーム開発決定、今冬に発売予定
東映アニメーションは28日、アニメ『楽園追放』の新作ゲームの開発が決定したことを発表した。発売は2026年冬を予定しており、対応プラットフォーム、価格、ゲーム内容の詳細などは後日発表される。
【画像】『楽園追放』新作ゲーム開発！公開された公式からの報告文
『楽園追放』の世界観をベースにしながら、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲームで、『楽園追放』という世界をより多角的に楽しんでもらう作品として開発を進めている。
映画とゲームの双方から『楽園追放』の世界を体験できるクロスメディア展開を予定しており、タイトルは2026年11月13日に上映予定の映画『楽園追放 心のレゾナンス』とあわせた展開を予定。映画とゲームの双方から『楽園追放』の魅力をより深く体験してもらう施策として展開する。
『楽園追放』は、人類の安住の地・電脳世界ディーヴァが、謎のハッキングを受けるところから始まる物語。ハッキングの狙いは何か。捜査官アンジェラは、機動外骨格アーハンを伴い、荒廃した地上へと舞い降りる。
■発表概要
タイトル：『楽園追放』（仮）
内容：新作ゲーム開発決定
ストーリー：完全オリジナル
発売時期：2026年冬予定
対応プラットフォーム：未定
【画像】『楽園追放』新作ゲーム開発！公開された公式からの報告文
『楽園追放』の世界観をベースにしながら、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲームで、『楽園追放』という世界をより多角的に楽しんでもらう作品として開発を進めている。
映画とゲームの双方から『楽園追放』の世界を体験できるクロスメディア展開を予定しており、タイトルは2026年11月13日に上映予定の映画『楽園追放 心のレゾナンス』とあわせた展開を予定。映画とゲームの双方から『楽園追放』の魅力をより深く体験してもらう施策として展開する。
『楽園追放』は、人類の安住の地・電脳世界ディーヴァが、謎のハッキングを受けるところから始まる物語。ハッキングの狙いは何か。捜査官アンジェラは、機動外骨格アーハンを伴い、荒廃した地上へと舞い降りる。
■発表概要
タイトル：『楽園追放』（仮）
内容：新作ゲーム開発決定
ストーリー：完全オリジナル
発売時期：2026年冬予定
対応プラットフォーム：未定