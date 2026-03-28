目が疲れやすい・集中できない…その症状、実は「眼瞼下垂」が原因？ 身体への影響を解説

眼瞼下垂による影響は、視覚そのものだけでなく、身体全体の機能やバランスにも波及します。慢性的な疲労感や自律神経の乱れなど、一見すると眼瞼下垂とは無関係に思える症状も、実は根本的な原因が目の問題にある場合があります。ここでは、眼瞼下垂が全身の健康状態にどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきます。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

眼瞼下垂が身体に及ぼす影響

眼瞼下垂は視覚機能だけでなく、全身の健康状態にも影響を及ぼします。ここでは、身体面での具体的な影響について説明します。

視覚疲労と集中力の低下

まぶたが下がった状態では、目を開けるために通常よりも多くの力を使わなければなりません。この状態が続くと、目の周りの筋肉が疲労しやすくなり、慢性的な眼精疲労を引き起こします。長時間の読書やパソコン作業、スマートフォンの使用などでは、この疲労感がより強く現れます。

視覚疲労は単に目が疲れるだけでなく、集中力の低下や作業効率の悪化にもつながります。仕事や勉強に集中できない、すぐに気が散ってしまう、といった症状がある場合、眼瞼下垂による視覚疲労が関与している可能性があります。

また、視界が制限されることで、無意識のうちに見ようとする対象に近づいたり、姿勢を変えたりする動作が増えます。これらの動作は身体全体の疲労を蓄積させ、夕方になると全身の倦怠感を感じることにもつながります。眼瞼下垂による疲労は休息だけでは回復しにくく、根本的な原因への対処が必要となります。

自律神経への影響

自律神経のバランスが崩れると、睡眠の質の低下、イライラ感、不安感の増大といった精神的な症状が現れることがあります。寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝起きても疲れが取れていない、といった睡眠に関する問題が生じやすくなります。

さらに、慢性的な頭痛や肩こりも自律神経の乱れと関連していると考えられています。眼瞼下垂による身体的な負担が、精神的なストレスにもつながり、悪循環を形成することがあります。このような症状が複数重なっている場合は、眼瞼下垂が根本原因である可能性を考慮する必要があるでしょう。

まとめ

眼瞼下垂は、時間の経過とともに症状が進行することがありますが、適切な治療によって視野の改善や身体的な負担の軽減が期待できます。まぶたの重さや視界の狭まり、頭痛や肩こりといった症状に心当たりがある場合は、早めに眼科を受診することをおすすめします。適切な診断と治療により、見え方の質や生活の快適さを大きく改善できる可能性があります。症状の程度や治療の選択肢について、専門医と十分に相談し、ご自身に合った対処法を見つけましょう。

参考文献

日本眼科学会「眼瞼下垂」

日本形成外科学会「眼瞼下垂症」