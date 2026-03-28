どのような人が「パン・小麦」をやめるべき？腸漏れが引き起こす自己免疫疾患などの不調を解説

腸管透過性が亢進すると、通常は腸管を通過しない大きな分子や細菌由来の物質が血液中に入り込み、全身の免疫系を刺激する可能性があります。自己免疫疾患との関連、アレルギー反応や食物不耐性の悪化、慢性疲労や精神症状、皮膚症状や関節痛など、多様な健康問題が報告されています。本章では、腸漏れが引き起こす具体的な健康問題と、パンや小麦製品を控えることを検討すべき方の特徴について解説します。すべての方がグルテンを避ける必要があるわけではないため、ご自身の状況と照らし合わせながらお読みください。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

腸漏れが引き起こす健康問題

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

腸管透過性が亢進すると、通常は腸管を通過しない大きな分子や細菌由来の物質が血液中に入り込みます。これが全身の免疫系を刺激し、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

自己免疫疾患との関連

腸漏れによって血液中に侵入した未消化のタンパク質や細菌成分（リポ多糖など）は、免疫系を異常に活性化させる可能性があります。この状態が長期間続くと、免疫系が自己の組織を攻撃する自己免疫反応を引き起こすリスクが高まるという仮説があります。実際に、関節リウマチ、1型糖尿病、橋本病、多発性硬化症などの自己免疫疾患の患者さんにおいて、腸管透過性が亢進しているという報告が複数あります。ただし、腸漏れが自己免疫疾患の原因なのか、それとも結果なのかについては、まだ明確な結論が出ていません。遺伝的素因、環境要因、腸内細菌叢、腸管バリア機能などが複雑に絡み合っており、単一の原因で説明できるものではないと考えられています。

アレルギー反応や食物不耐性の悪化

腸管バリアが損なわれると、食物由来のアレルゲンや大きなタンパク質分子が血液中に入りやすくなり、アレルギー反応のリスクが高まります。通常、食物タンパク質は腸管で十分に分解されてからアミノ酸として吸収されるため、免疫系が反応することはほとんどありません。しかし、腸漏れの状態では、不完全に消化されたタンパク質が血液中に入り込み、免疫反応が生じやすくなる可能性があります。特に食物アレルギーでは、免疫グロブリンE（IgE）などの抗体が関与することが知られています。一方で、免疫グロブリンG（IgG）は食物摂取による曝露の指標と考えられることが多く、食物不耐性の診断目的での検査は一般的に推奨されていません。アレルギーの評価は、臨床症状や医師による診断に基づいて行われます。

また、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー性疾患においても、腸管透過性の亢進が病態に関与している可能性が研究で示唆されています。

慢性疲労と精神症状

腸漏れによって血液中に入り込んだ炎症性物質は、中枢神経系にも影響を与える可能性があります。腸と脳は「腸脳相関」と呼ばれる双方向の神経・免疫・内分泌ネットワークで密接に連携しており、腸の状態が脳の機能に影響を及ぼすことが知られています。慢性的な低レベルの炎症は、脳内の神経伝達物質（セロトニンやドーパミンなど）の合成や代謝に影響を与え、疲労感、気分の落ち込み、不安、集中力の低下などの症状を引き起こす可能性があります。実際に、腸管透過性が亢進している方の中には、慢性疲労症候群や線維筋痛症、抑うつ症状を伴うケースが少なくないことが報告されています。また、腸内で産生されるセロトニンの約90%は腸管に存在しており、腸内環境の悪化がメンタルヘルスに影響する生物学的基盤となっています。

皮膚症状と関節痛

腸管から血液中に漏れ出た物質は、皮膚や関節など遠隔の組織にも到達し、炎症を引き起こすことがあります。湿疹、乾癬、酒さ、ニキビなどの皮膚疾患において、腸内環境や腸管透過性の関与が指摘されています。炎症性サイトカインが血液を介して皮膚に到達すると、皮膚の免疫細胞を活性化し、炎症反応を引き起こします。同様に、関節においても、炎症性物質が関節腔に到達することで、関節の痛みや腫れ、こわばりなどの症状が生じる可能性があります。特に、関節リウマチなどの自己免疫性関節炎では、腸内細菌叢の異常と腸管透過性亢進が病態に関与していることが複数の研究で示されています。これらの症状は、グルテンを含む食事を制限し、食事調整することで症状が変化することがありますが、改善がみられる場合でも原因がグルテン単独とは限らず、食事全体（加工食品量、食物繊維、FODMAP等）の影響も考慮が必要です。食事と症状の関連をしっかり観察することが重要です。

パン・小麦をやめるべき人の特徴

すべての方がグルテンを避ける必要があるわけではありませんが、特定の症状や疾患を持つ方は、小麦製品を控えることで健康状態が改善する可能性があります。

診断済みのグルテン関連疾患

セリアック病と診断された方は、生涯にわたって完全なグルテンフリー食を続ける必要があります。少量のグルテン摂取でも小腸の損傷が進行し、栄養吸収障害や長期的な合併症（骨粗鬆症、不妊、リンパ腫など）のリスクが高まります。また、小麦アレルギーと診断された方も、アナフィラキシーなどの重篤なアレルギー反応を避けるため、小麦を完全に除去する必要があります。非セリアック性グルテン感受性と診断された方は、症状の程度に応じてグルテンの摂取量を調整します。多くの場合、完全な除去ではなく、摂取量を減らすことで症状がコントロールできることもあります。これらの方々には、栄養士や医師の指導のもと、適切な食事管理を行うことが推奨されます。

原因不明の消化器症状が続く方

慢性的な腹痛、腹部膨満感、下痢や便秘、胃もたれなどの消化器症状が続く場合は、自己判断せず、まず消化器内科を受診し、炎症性腸疾患や大腸がんなどの器質的疾患がないかを確認することが大切です。検査で明確な異常が認められない場合、過敏性腸症候群（IBS）などの機能性消化管疾患が考えられ、その一部では医師の指導のもとで低FODMAP食（発酵性糖質を制限する食事法）やグルテン制限によって症状が改善することが報告されています。血液検査や内視鏡検査などで明確な異常が見られない場合、2～4週間のグルテン除去試験を行い、症状の変化を観察する方法があります。症状が改善した後、グルテンを再摂取して症状が再現するかを確認することで、グルテンとの関連を評価できます。

まとめ

小麦やグルテンに対する身体の反応は、個人によって大きく異なります。セリアック病や小麦アレルギーのように明確な診断がある場合は、グルテンの完全な除去が必要ですが、そうでない場合は、症状の有無や程度に応じた柔軟な対応が可能です。腸漏れや腸内環境の悪化は、グルテンだけでなく、生活習慣やストレス、他の食事要因など、多様な要素が複雑に関与しています。したがって、グルテンを避けることだけに注目するのではなく、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理といった総合的なアプローチが、腸の健康と全身の健康維持には欠かせません。気になる症状がある方は、自己判断で食事制限を始める前に、まずは医療機関を受診し、専門家の助言を受けることをおすすめします。正確な診断と適切な指導のもとで、自分に合った食生活を見つけていきましょう。

参考文献

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター「セリアック病について」日本消化器病学会「過敏性腸症候群（IBS）診療ガイドライン」