発症から1ヶ月で回復困難に？「突発性難聴」の初期症状と早期治療の重要性をわかりやすく解説

突発性難聴において、発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右することが、多くの研究で明らかになっています。特に48時間以内の治療開始が推奨される背景には、内耳の細胞障害が時間とともに進行し、やがて不可逆的な変化に至るという医学的根拠があります。ここでは治療開始時期と回復率の関係、細胞障害のメカニズム、そして早期受診の重要性について詳しく解説します。

監修医師：

吉田 沙絵子（医師）

旭川医科大学医学部医学科 卒業。旭川医科大学病院、北見赤十字病院、JCHO北海道病院、河北総合病院、東京北医療センターなどで勤務後、武蔵浦和耳鼻咽喉科院長となる。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医。

なぜ48時間以内の受診が重要なのか

突発性難聴の治療において、発症から48時間以内に治療を開始することが推奨されています。ここでは、その根拠となる医学的背景を解説します。

治療開始の時期と回復率の関係

複数の研究により、突発性難聴は発症から治療開始までの期間が短いほど、聴力が回復する可能性が高いことが示されています。特に発症後2週間以内、中でも48時間以内に治療を開始した群では、治療成績が良好であるという報告が多く見られます。

発症から1ヶ月以上経過してから治療を開始した場合、聴力の改善はほとんど期待できないといわれています。これは、内耳の有毛細胞（音の振動を電気信号に変えて脳へ伝える役割を持つ、内耳にある感覚細胞）が不可逆的な障害を受け、固定してしまうためと考えられています。

内耳の細胞障害が進行する仕組み

突発性難聴では、発症直後から内耳の有毛細胞やその周辺組織に障害が起こり始めます。血流障害が原因であれば、細胞への酸素供給が途絶えることで、細胞は徐々に機能を失っていきます。ウイルス感染が原因であれば、炎症反応によって細胞が破壊されていきます。

いずれのメカニズムであっても、時間が経過するほど障害は進行し、細胞の変性や壊死が進みます。発症初期であれば、まだ機能を失っていない細胞や、一時的に機能が低下しているだけの細胞を救うことができます。しかし、時間が経つと、こうした細胞も不可逆的な損傷を受けてしまいます。

また、内耳には修復機能がほとんどないため、一度壊れた有毛細胞は再生しません。そのため、障害が固定する前に治療を開始し、炎症を抑えたり血流を改善したりすることで、残存する細胞を守ることが治療の主眼となります。

ゴールデンタイムを逃さないために

突発性難聴は、発症後できるだけ早く治療を開始することが重要とされています。一般的に、早期受診の目安として「48時間以内」という言葉が使われることもありますが、これは厳密な期限を示すものではなく、できるだけ早く医療機関を受診してほしいという目安として広く用いられています。

実際の診療指針では、発症後早期（できれば1週間以内、遅くとも2週間以内）に治療を開始することが望ましいとされています。そのため、症状に気づいた時点でできるだけ早く受診することが大切ですが、数日経ってしまった場合でも受診を諦める必要はありません。

それにも関わらず、「そのうち治るだろう」「忙しくて病院に行けない」といった理由で受診が遅れてしまうケースは少なくありません。聞こえにくさや耳鳴り、耳が詰まったような感覚など、普段と違う症状を感じた場合には、早めに耳鼻咽喉科を受診することが重要です。

休日や夜間に症状が出た場合には救急外来を利用するか、翌朝できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診することを検討しましょう。受診の際には、症状が始まった時期や聞こえの変化、耳鳴りやめまいの有無などを医師に伝えることで、診断や治療方針の判断に役立ちます。

まとめ

突発性難聴は、誰にでも起こり得る内耳の病気であり、その初期症状を見逃さないことが重要です。片耳の突然の難聴、耳鳴り、耳閉感といった症状に気づいたら、48時間以内の受診を目指しましょう。早期に治療を開始するほど、聴力が回復する可能性は高まります。受診が遅れても諦めず、2週間以内であれば治療効果が期待できることを覚えておいてください。症状に気づいたらすぐに行動し、専門医の診察を受けることが、大切な聴力を守る第一歩となります。

参考文献

日本聴覚医学会「急性感音難聴診療の手引き2018年版」

難病情報センター「突発性難聴」