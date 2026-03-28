男子高生44人が女子中学生1人を襲った性暴行事件　加害者らの情報晒した“私的制裁ユーチューバー”に罰金100万円【韓国】

過去に発生した集団性暴行事件の加害者だけでなく、事件と直接的な関係のない人物の情報まで公開し、いわゆる“私的制裁”を試みた韓国のユーチューバーが控訴審でも罰金刑を言い渡された。

【写真】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件

3月27日、法曹界によると、仁川（インチョン）地裁・刑事控訴2-2部（チン・ウォンドゥ部長判事）は控訴審の判決公判において、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律上の名誉毀損などの容疑で起訴された40代の男に対し、原審と同じ罰金1000万ウォン（日本円＝約106万円）を言い渡した。

控訴審裁判部は「一審では被告人の事情が十分に考慮されたものと見られる」とし、「被告人がこの裁判に至って主張した事情を考慮しても、原審の刑が重すぎたり、あるいは軽すぎたりするとは判断できない」と判示した。

男は2024年6月から7月にかけて自身が運営するYouTubeチャンネルにおいて、「密陽（ミリャン）女子中学生集団性暴行事件」の加害者として11人を指名し、彼らの名前や顔写真などを掲載して名誉を毀損した疑いなどで起訴された。ただ、11人のうち4人は事件と直接的な関わりのない人物だったと伝えられている。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

「密陽女子中学生集団性暴行事件」とは、2004年12月に韓国南東部・慶尚南道（キョンサンナムド）の密陽市において、男子高校生44人が女子中学生1人に対して約1年にわたって性犯罪を繰り返した事件だ。

同事件は加害者のうち少数しか裁判にかけられないなど、適切な処罰が行われなかった点などが2024年6月ごろに再び議論を呼び、社会的な公憤を買ったことで、一部のユーチューバーが加害者の身元公開などの“私的制裁”に乗り出していた。

（記事提供＝時事ジャーナル）