篠田麻里子「すぐ脱げる洋服を着る」AKB時代も振り返る 「特技の欄で書いた方がいいって言うぐらい」
俳優の篠田麻里子（40）が、都内で行われたテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の記者会見に登場。撮影現場の“掟”としてすぐ脱げる洋服を着ていると明かした。
【写真】“サレタ妻”矢吹奈子らとともに…笑顔を見せる篠田麻里子
会見では作品にちなみ、撮影現場での“掟”について質問が出た。篠田は「撮影に行くとだいたいすぐ衣装に着替えるので、すぐ脱げる洋服を着るっていうのが掟ですね」と明かした。
「基本的にはパジャマのまんまくらいな感じで現場に行って、そのまま帰って寝れるような状態で帰ります」といい、「早着替えが私すごい得意で、グループ時代も多分誰よりも早く脱いで、誰よりも早く着替えられる。うちのマネージャーさんが『特技の欄で書いた方がいい』って言うぐらい」とAKB48時代も振り返った。
続けて「でも外では何の役にも立たないんで」と笑い、「ドラマの時だったら着替えるのは結構早くできるかなと思います」と話していた。
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子。奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
会見には3人のほか、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、高松アロハ（超特急、※高＝はしごだか）、増子敦貴（GENIC）が出席した。
【写真】“サレタ妻”矢吹奈子らとともに…笑顔を見せる篠田麻里子
会見では作品にちなみ、撮影現場での“掟”について質問が出た。篠田は「撮影に行くとだいたいすぐ衣装に着替えるので、すぐ脱げる洋服を着るっていうのが掟ですね」と明かした。
続けて「でも外では何の役にも立たないんで」と笑い、「ドラマの時だったら着替えるのは結構早くできるかなと思います」と話していた。
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子。奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
会見には3人のほか、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、高松アロハ（超特急、※高＝はしごだか）、増子敦貴（GENIC）が出席した。