「ぬい活」の広がり

SNSに投稿された写真。その主役はすべて「ぬいぐるみ」です！

【写真を見る】広がる推し活「ぬい活」をご存知ですか？ 税関のバズるSNSからホテル専用プラン、心温まる「ぬい服」まで

実はこれ、密輸の取り締まりなどを行う官公庁「税関」が発信している広報写真なんです。

今、若い世代を中心に盛り上がっている「ぬい活」。お気に入りのぬいぐるみと一緒に出かけたり、写真を撮ったりして楽しむ、いわゆる「推し活」のひとつです。

「税関」と「ぬい活」？

その波は今、意外な場所にも押し寄せています。

税関のイメージキャラクター、麻薬探知犬をモチーフにした「カスタムくん」

そのぬいぐるみを使った情報発信が注目を集めています。

熊本県の港などを管轄する長崎税関でも、職員が、工夫を凝らした「ぬい撮り写真」を投稿。その効果は、数字にも表れていて・・・

長崎税関 山元 剛 税関広報広聴官「SNSを開始して1年数か月で、フォロワー数7000人超。着実に増えてきた。併せて『カスタムくんに会いに来た』という人もいて、税関に興味を持ってきている人が増えていると実感している」

ホテルの宿泊プランにも「ぬい活」

単なる「推し活」の枠を超え、様々な場面に広がる「ぬい活」。

この動きは熊本県内でも広がっています。熊本市の東横イン2 店舗で、来月から、ユニークな宿泊プランがスタート！その名も・・・

ホテルのフロントスタッフ「推し活応援”ぬいと一緒にお泊り会プラン”です」

ベッドのそばにある、このスペースが・・・ぬいぐるみ専用のベッドに！

宿泊料金プラス300円で、ぬいぐるみ用のベッドとパジャマを提供。その素材は、宿泊者が使うものと同じというこだわりのプランです。

自身も「ぬい活」にハマっているという、フロントスタッフの江崎さん。その魅力を聞いてみたところ・・・

東横イン熊本駅前 江崎椋子さん「ぬいと一緒にいろんな所、全国各地におでかけができて、旅の記録を振り返れる事がとても楽しいです」

そんな江崎さん、この宿泊プランをどうみているのでしょうか。

東横イン熊本駅前 江崎椋子さん「うれしいですね！やっぱりテンションがあがります！ぬいとおそろいだ！という感じで。フフフ」

ぬいぐるみに着せる特別な服

ぬいぐるみと過ごす時間を楽しむ、ぬい活。

天草市では、ぬいぐるみのための「特別な服」を作る取り組みが始まっています。

縫製工場、天草フレックス。1984年の創業以来、オーダーメイドのシャツを中心に、品質にこだわった服作りを続けてきました。

この工場が2022年に始めたのが、もう着なくなった服を小物としてよみがえらせる、リメイク事業です。

天草フレックス 柿原真澄さん「例えばお子様のもう着なくなったユニフォームだとか制服だとか、捨てるに捨てられない、思い出が詰まった服で何か作れないか、という所から始めた。」

中でも、人気を集めているのが・・・

天草フレックス 柿原真澄さん「思い出の服をリメイクして、”ぬい服”を作っています」

思い出の服から生まれる、小さな一着。利用した人の中には、こんな女性もいたそうです。

天草フレックス 柿原真澄さん「ご主人が亡くなって、7回忌の時、子ども達に贈る物はないか、と探していた方が、スーツで『ぬい服』を作るという依頼を受けた」

こちらが完成した「ぬい服」。

後日、お子さん達から、メッセージが届きました。

天草フレックス 柿原真澄さん「近くにお父さんがいるみたいでうれしい」

大切な思い出を、ぬいぐるみと共に、またつないでいく。ぬい活が生んだ、新しいものづくりの形が、そこにありました。