AI、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』主題歌担当 真骨頂の極上R＆Bバラード「心がぎゅっとなるようにしました」【コメント全文】
アーティスト・AIが、俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）の主題歌を担当することが28日、発表された。
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
主題歌はAI「It’s You」に決定。主題歌は常にポジティブなメッセージを送り続け、昨年、25周年アニバーサリーイヤーを迎えたAIが、本作のために書き下ろした。「It’s You」は、AIの真骨頂である極上R＆Bバラードとなる。代名詞とも言える力強くも切ないピースフルな歌声と共に、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物たちの心情を代弁し、ドラマの展開と共に聴く側の趣も変わってゆくであろうラブソングとして、物語を切なく、そして優しく包み込む。
【コメント】
■AI
かなり久々の王道のバラードラブソングです。この曲はいろんなラブが当てはまるけど少し切ない歌詞で心がぎゅっとなるようにしました。ドラマも楽しみです。
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本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
【コメント】
■AI
かなり久々の王道のバラードラブソングです。この曲はいろんなラブが当てはまるけど少し切ない歌詞で心がぎゅっとなるようにしました。ドラマも楽しみです。