男子ゴルフのスーパースター、元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ（５０＝米国）が２７日に米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こして逮捕された。当時ウッズは酩酊状態にあり、薬物使用の疑いも浮上。現在は警察に身柄を拘束されているという。

米各メディアによると、ウッズは自宅近くのサウスビーチロードで車を運転中にピックアップトラックに追突し、横転したという。記者会見した警察当局によると、ウッズは「酩酊状態にある可能性が高い」として、呼気検査を行うも、尿検査を拒否したため、飲酒運転の疑いとともに身柄を拘束した。当局は「飲酒運転による物損と合法的な検査を拒否した罪で起訴された」とし「何らかの薬か薬物の影響だった」と考えているという。

この事故でウッズや他の関係者にケガはなかった。地元メディア「ＷＰＴＶ」は「ウッズ被告が直面している容疑はいずれも軽犯罪である。飲酒運転逮捕に関する法律に基づき、マーティン群刑務所に少なくても８時間拘留される」と伝えた。

ウッズは２０１７年にも自宅のあるフロリダ州で飲酒運転の疑いにより逮捕。２１年にはカリフォルニア州で単独事故を起こし、右足に重傷を負った。４月のメジャー「マスターズ」の出場が見込まれていたが、厳しい見通しとなった。