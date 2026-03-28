長く活躍しそうな「着回し力100点ワンピ」→【しまむら】にあった！

新しい季節はなにかと出費がかさみがち。新たにアイテムを買い足すなら、着回し力の高いものを選ぶのが正解かも！ そこで今回は、【しまむら】から登場したワンピースをご紹介します。合わせる羽織やインナー次第で雰囲気を変えて着られるデザインで、ロングシーズン使えるのが魅力。おしゃれさんも太鼓判を押すアイテムなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

簡単にトレンドコーデが完成するセットアイテム

【しまむら】「2セット TT*CYAビスチェ」\2,420（税込）

ワンピースとビスチェのセットアイテムは、簡単に旬のレイヤードスタイルが完成する優れもの。ワンピースはきれい見えが狙えるハイネックデザインで、大人のデイリーコーデにぴったり。寒暖差が激しい今の時期には、ジャケットやパーカーとのスタイリングもおすすめ。前後2wayで使えるビスチェは半袖のTシャツやシアーＴなどと合わせれば、夏まで活躍しそうです。

季節感高まるギンガムチェックワンピ

【しまむら】「MOG*チェックキャミOP」\1,969（税込）

春夏にぴったりのギンガムチェック柄のキャミワンピ。合わせるインナー次第で幅広い着こなしが楽しめて、ロングシーズン活躍しそう。一癖あるストラップのデザインが、コーデのアクセントに。肩紐がずり落ちにくいため、ストレスフリーに過ごせそうです。広がりすぎないストンと落ちるシルエットで、大人っぽく着られるのが嬉しいポイント。

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※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M