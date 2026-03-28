『八重子』さんは用心深く怖がりな保護猫さん。預かりから9日が経過してもなお、人を激しく威嚇していたといいますが……。

シャーシャー猫・八重子さんとの距離をぐっと縮めた“秘策”を紹介した動画は、5.7万再生を達成するとともに、「勉強になります！」「これは参考になりますね」との声が寄せられています。

【動画：人が近づくと激しく威嚇、『心を開かなかった保護猫』が……わずか数時間で激変した『驚きの方法』】

保護猫・八重子さん

3匹のかわいいニャンズの日常と、保護猫の一時預かりボランティア活動の様子が好評の人気YouTubeチャンネル『チヌとグレ』に投稿されたのは、保護猫・八重子さんの変化を記録した動画です。

八重子さんはキジ白猫の女の子。2025年冬、保護猫団体さんによって過酷な屋外生活から救い出されました。家猫修行と人馴れ訓練を引き受けたのが投稿者さんであり、ご自身の寝室を隔離部屋として八重子さんと共有しつつ、彼女のお世話をはじめたそう。

しかし怖がりな性格に、新たな環境への緊張もあってか、八重子さんは一日の大半をハウス型のペットベッドで過ごし、食事やトイレのときにしか姿を見せなかったそう。預かり9日目を迎えても投稿者さんへの威嚇は止まず、なかなか心を開いてくれなかったようです。

八重子さんとの距離を急激に縮めた、魔法のような“秘策”とは

そんな状況を変えるきっかけとなったのが保護猫団体さんによる「ペットベッドをハウス型からオープンタイプのものに取り換える」というアドバイスで、投稿者さんはさっそく実行！

交換後は、ハウス型ベッドを探すかのようにしてお部屋を歩き回ったという八重子さんでしたが……。

ハウス型ペットベッドを失った八重子さんが落ち着き所に選んだのは、なんと投稿者さんのそば。投稿者さんが仰向けに寝そべるベッドへと飛び乗った彼女は、投稿者さんの体へ静かに寄り添ったり、足首の上で香箱座りをしたといいます。

ほんの数時間前まで八重子さんから激しい威嚇を受けていた投稿者さんは、彼女を驚かせてしまわないよう、目を合わせず、撫でたい気持ちをこらえたとのこと。じっと静止するさなかも、はじめて感じる彼女のぬくもりに、涙が出そうになったそう。

人を寄せ付けないシャーシャー猫から一変し、甘えん坊の片鱗が！

八重子さんにさらなる変化が起きたのはその晩のこと。なんと彼女は自ら投稿者さんの布団に潜り込み、そのまま一夜を明かしたそう。ハウス型ペットベッド撤去で八重子さんとの距離を一気に縮めることに成功した投稿者さんは、あまりにも的確な保護猫団体さんの助言に、思わず脱帽したそうです。

ペットベッド変更をきっかけに威嚇をやめ、自ら投稿者さんへと歩み寄った保護猫・八重子さん。

保護猫団体さんの妙案がもたらした奇跡の変化には「作戦最高ですね。八重子さんホントは父さんに甘えたかったんだよね。嬉しいな～」「おぉ～急展開！！ベッドの縁に両手かけてピョンと飛び乗ったのが可愛い。お布団に乗ったら気持ちよかったかな？あったかいニャ～と思ったかな?父さんの布団の中に入るなんて！！」との声が相次いでいます。

人気YouTubeチャンネル『チヌとグレ』では、3匹の愛猫さんのキュートな日常のほか、甘えん坊猫に大変身を遂げた八重子さんの様子がご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チヌとグレ」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。