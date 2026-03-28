臨床データに基づくスローエイジング習慣！ レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

記事ポイント 医師Dr.マイケル・リーが開発した“スローエイジング”ウェルネスブランド臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用したサプリメント全7種日本人のライフスタイルに合わせた独自処方で栄養素を効率的に補給 医師Dr.マイケル・リーが開発した“スローエイジング”ウェルネスブランド臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用したサプリメント全7種日本人のライフスタイルに合わせた独自処方で栄養素を効率的に補給

レイコップが、“スローエイジング”をサポートするウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表しています。

2026年3月17日よりサプリメント全7種の販売を開始しました。

レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

ブランド名：Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）販売開始日：2026年3月17日展開商品：サプリメント全7種販売チャネル：公式オンラインストア定期購入：全商品15％OFF

Dr. MiCHAELは、レイコップのFounder & CEOであり医師でもあるDr.マイケル・リーが立ち上げたウェルネスブランドです。

「老化の速度は緩められる」という視点のもと、“スローエイジング”をコンセプトに掲げています。

研究によると、人体内の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進みます。

臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用し、慢性疾患の予防と健康寿命の延伸を目指すブランドです。

ブランドミッションは、最新の臨床データ・トレンドに基づいた商品開発、日本人のライフスタイルに合わせた独自処方、スローエイジングサポートの3つです。

日本人の食事量を考慮した成分配合量により、不足しがちな栄養素を効率的に補えます。

多忙な現代人でも無理なく習慣化できる処方が特徴となっています。

最新の臨床エビデンスに基づいた最適な方針と処方で、持続可能で楽しい暮らしをサポートしています。

基礎栄養サプリメント

「オプティマムビタミン」は、NAD＋の前駆体であるNMNとヒアルロン酸を100mgずつ配合し、22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取できるサプリメントです。

オーバードーズなしで健康を維持でき、定期購入5,950円（税込）／単品購入7,000円（税込）の120粒入りとなっています。

「メモリーオメガ 3」は、国内トップクラスの品質を誇る国産DHA・EPAを100％使用しています。

クルミエキスも配合し、思考のクリアさと健康維持をサポートします。

定期購入4,250円（税込）／単品購入5,000円（税込）の120粒入りです。

ボディケアサプリメント

「5種の植物性ヴィーガンプロテイン」は、大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5種類の植物性プロテインを独自配合しています。

40歳を過ぎると減少するタンパク質を効率よく補い、健康的な体づくりをサポートします。

定期購入5,525円（税込）／単品購入6,500円（税込）の600g入りです。

「グラスフェッドコラーゲンペプチド」は、牧草のみで育った牛由来のコラーゲンを低分子ペプチド化した商品です。

18種類のアミノ酸を含み、肌・髪・骨の健康を内側からサポートします。

定期購入4,675円（税込）／単品購入5,500円（税込）の300g入りとなっています。

「クレアチン」は、厳選されたクレアチンモノハイドレートとベタインを配合し、運動パフォーマンスの向上やトレーニング効果をサポートします。

定期購入4,675円（税込）／単品購入5,500円（税込）の120粒入りです。

コンディションサプリメント

「グッドナイト」は、GABA、L-Serine、Lafumaを独自配合し、日々のストレス軽減と上質な休息をサポートします。

定期購入3,400円（税込）／単品購入4,000円（税込）の30粒入りです。

「リリーバー」は、酢酸菌、甜茶エキス、発酵黒じゃばらを配合しています。

季節の変わり目や日々のコンディション維持をサポートし、定期購入3,825円（税込）／単品購入4,500円（税込）の30粒入りとなっています。

臨床試験で実証された成分のみを使用し、エビデンスに基づいたスローエイジング習慣を支えます。

全7種のラインナップにより、栄養補給から休息・コンディション管理まで幅広くカバーしています。

定期購入なら全商品15％OFFで継続しやすい価格設定も魅力です。

Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）の新しいウェルネス習慣に注目です。

よくある質問

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントはどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストアで購入できます。

定期購入プランを利用すると全商品15％OFFとなります。

Q. Dr. MiCHAELのブランドコンセプトは何ですか？

A. 「スローエイジング」をコンセプトに、臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用し、健康寿命の延伸を目指すウェルネスブランドです。

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