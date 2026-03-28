フジテレビは２８日、情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後９時、４月５日は午後１０時から）の新ＭＣに小室瑛莉子アナウンサー（２７）が就任すると発表した。昨年末で退社した前任の藤本万梨乃アナの卒業に伴い４月から加入し、キャスターの宮根誠司と進行を務める。

４月に放送１６周年を迎える「Ｍｒ．サンデー」。小室アナは「４月から『Ｍｒ．サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです」とコメント。「これまで宮根さんと制作スタッフの皆さんが築き上げてきた、視聴者の皆さまに信頼され、愛されてきた番組の一員として、その魅力である取材力や深掘りの姿勢をしっかりと受け継ぎながら、一つ一つのニュースを丁寧にお伝えしていきたいと考えています。番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

また、新しいエンディングテーマソングに歌手・ｈｉｔｏｍｉの新曲「Ｃｈｏｉｃｅ！」が決定した。同曲は、今、知りたい“最”も“新”しいニュースを、“最”も“深”く徹底的に掘り下げていくという「Ｍｒ．サンデー」のテーマに対し、視聴者の視点から、あるいは子どもに向けた母親の視点から、受け手自身も一つ一つの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択（Ｃｈｏｉｃｅ）をワクワクしながら楽しもう！という明るいメッセージを、気取ることなく普段使いのワードチョイスで表現している一曲だという。

島野平チーフプロデューサーは「小室瑛莉子フジテレビアナウンサーと迎える４月からの新たなスタートに、ｈｉｔｏｍｉさんにも加わっていただくことになりました。エンディングテーマ『Ｃｈｏｉｃｅ！』は、優しく、真剣で、正直な、すてきな楽曲です」と紹介。「新たな１週間を前向きに迎えられるよう、『Ｍｒ．サンデー』も、引き続き視聴者の皆さんに見ていただける丁寧な番組作りを目指してまいります」と呼びかけた。

◆小室 瑛莉子（こむろ・えりこ）１９９９年３月２日、神奈川県生まれ。２７歳。青山学院大経営学部卒業後、２１年４月に入社。３月２８日現在の担当番組は「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）火、金曜、「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）月・木曜の情報キャスター、「奇跡体験！アンビリバボー」（水曜・午後７時）、「ミラモンＧＯＬＤ」（日曜・午前１１時１５分）ナレーションなど。血液型Ａ。