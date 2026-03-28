◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場し、待望のＭＬＢデビューを果たした。

チームは１点を追う４回。無死一塁でＷＢＣドミニカ共和国代表の３番ゲレロが今季初安打となる右前打を放って出塁。この際、一塁上では侍ジャパンで流行した「お茶たてポーズ」のようなしぐさを見せた。５回には１死から岡本が四球を選んでメジャー初出塁。続くクレメントの左越え二塁打で１死二、三塁となると、ベネズエラ代表の９番ヒメネスが左中間を破る逆転の２点三塁打。三塁上ではベンチに向かって「お茶たてポーズ」をして喜んだ。

この日の試合前には開幕戦のセレモニーが行われたが、三塁線上に整列していた岡本は自身の名前が紹介されると右手で茶せんをかき混ぜる「お茶たてポーズ」を披露。侍ジャパンで流行したセレブレーションで球場を盛り上げたが、試合ではチームメートも次々と同じポーズを繰り出した。

「お茶たてポーズ」は、今年の第６回ＷＢＣで侍ジャパンの選手が行っていたセレブレーション。大谷翔平（ドジャース）のムチャぶりを受けて北山亘基（日本ハム）が発案したもので、左手で茶わんを持ち、右手をクルクルさせるものだ。お茶を「点（た）てる」が漢字で書くと得点を想起させることから、北山は「ダイヤモンドをかきまぜて、お茶をたてて、みんなで点数取っていきましょう」と呼びかけていた。