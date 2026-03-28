サーキット走行と約8,000発の花火を1日で体験できる！ SKY GROUP

記事ポイント SKY GROUPがハイエンド輸入車オーナー向け特別招待制イベントを富士スピードウェイで開催ランボルギーニやアストンマーティンなど多彩なブランド車両によるパレードラン・サーキット走行を実施約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる SKY GROUPがハイエンド輸入車オーナー向け特別招待制イベントを富士スピードウェイで開催ランボルギーニやアストンマーティンなど多彩なブランド車両によるパレードラン・サーキット走行を実施約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる

SKY GROUPが、2026年4月11日(土)に富士スピードウェイで特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》を開催します。

ランボルギーニやアストンマーティン、マクラーレンなど、ハイエンドブランドのオーナーが一堂に集う招待制イベントです。

サーキット走行から約8,000発の花火鑑賞まで、1日を通じて楽しめる構成となっています。

SKY GROUP「THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026」

イベント名：THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026日程：2026年4月11日(土)会場：富士スピードウェイ(静岡県)イベント開始：13:00(予定)花火打ち上げ：18:00〜20:00花火数：約8,000発

富士山麓の国際サーキットを舞台に、SKY GROUPが取り扱うハイエンド輸入車16ブランドのうち、ランボルギーニ、アストンマーティン、ポルシェ、マセラティ、マクラーレン、ベントレー、ブガッティ、パガーニの各ディーラーが参加します。

それぞれのブランドのオーナーに向けた特別招待制プログラムとして、多彩なモデルが富士スピードウェイに集結する稀少な機会です。

パレードラン・アクティブラン

パレードランでは、参加ブランドおよび特別車両が一斉にサーキットを走行します。

多彩なモデルが連なる迫力の隊列をコース上で体験できる、特別な走行コンテンツです。

アクティブランでは、各ブランドの車両がサーキットコースでスポーツ走行を行います。

ブランドごとの個性やパフォーマンスを存分に体感できるプログラムとなっています。

希少なハイパーカーを含む特別車両の登場も予定されており、本イベントならではの大きな見どころです。

花火鑑賞・特設ラウンジ

イベント後半は花火鑑賞を中心とした構成に切り替わります。

18:00から20:00にかけて、約8,000発の花火が打ち上がります。

SKY GROUPの特別観覧エリアでは、サーキットならではの開放的なロケーションの中で花火を鑑賞できます。

日中の走行プログラムで高まったブランド体験をそのままに、落ち着いて過ごせる環境が用意されています。

特設ラウンジではケータリングも提供され、充実した時間を楽しめます。

富士スピードウェイという国際サーキットを舞台に、ハイエンドブランドの世界観を体感できるイベントです。

パレードランやアクティブランでは、各ブランドならではの走行性能を間近で味わえます。

日中の走行体験から夜の約8,000発の花火鑑賞まで、「所有する喜び」と「体験としての価値」が詰まった特別な1日となっています。

富士スピードウェイを舞台にした特別招待制イベント「THE SKY GROUP DAY」に注目です。

よくある質問

Q. THE SKY GROUP DAYの開催日と場所はどこですか？

A. 2026年4月11日(土)に静岡県の富士スピードウェイで開催されます。

イベント開始は13:00(予定)、花火打ち上げは18:00〜20:00です。

Q. 誰でも参加できますか？

A. THE SKY GROUP DAYはSKY GROUPとお取引のあるお客様向けの招待制イベントです。

各ブランド正規ディーラーから個別に案内されています。

一般向けの観覧チケットは「富士山花火 vs スピードウェイ」公式ホームページで案内されています。

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