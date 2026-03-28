サーキット走行と約8,000発の花火を1日で体験できる！ SKY GROUP
記事ポイントSKY GROUPがハイエンド輸入車オーナー向け特別招待制イベントを富士スピードウェイで開催ランボルギーニやアストンマーティンなど多彩なブランド車両によるパレードラン・サーキット走行を実施約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる
SKY GROUPが、2026年4月11日(土)に富士スピードウェイで特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》を開催します。
ランボルギーニやアストンマーティン、マクラーレンなど、ハイエンドブランドのオーナーが一堂に集う招待制イベントです。
サーキット走行から約8,000発の花火鑑賞まで、1日を通じて楽しめる構成となっています。
SKY GROUP「THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026」
イベント名：THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026日程：2026年4月11日(土)会場：富士スピードウェイ(静岡県)イベント開始：13:00(予定)花火打ち上げ：18:00〜20:00花火数：約8,000発
富士山麓の国際サーキットを舞台に、SKY GROUPが取り扱うハイエンド輸入車16ブランドのうち、ランボルギーニ、アストンマーティン、ポルシェ、マセラティ、マクラーレン、ベントレー、ブガッティ、パガーニの各ディーラーが参加します。
それぞれのブランドのオーナーに向けた特別招待制プログラムとして、多彩なモデルが富士スピードウェイに集結する稀少な機会です。
パレードラン・アクティブラン
パレードランでは、参加ブランドおよび特別車両が一斉にサーキットを走行します。
多彩なモデルが連なる迫力の隊列をコース上で体験できる、特別な走行コンテンツです。
アクティブランでは、各ブランドの車両がサーキットコースでスポーツ走行を行います。
ブランドごとの個性やパフォーマンスを存分に体感できるプログラムとなっています。
希少なハイパーカーを含む特別車両の登場も予定されており、本イベントならではの大きな見どころです。
花火鑑賞・特設ラウンジ
イベント後半は花火鑑賞を中心とした構成に切り替わります。
18:00から20:00にかけて、約8,000発の花火が打ち上がります。
SKY GROUPの特別観覧エリアでは、サーキットならではの開放的なロケーションの中で花火を鑑賞できます。
日中の走行プログラムで高まったブランド体験をそのままに、落ち着いて過ごせる環境が用意されています。
特設ラウンジではケータリングも提供され、充実した時間を楽しめます。
富士スピードウェイという国際サーキットを舞台に、ハイエンドブランドの世界観を体感できるイベントです。
パレードランやアクティブランでは、各ブランドならではの走行性能を間近で味わえます。
日中の走行体験から夜の約8,000発の花火鑑賞まで、「所有する喜び」と「体験としての価値」が詰まった特別な1日となっています。
富士スピードウェイを舞台にした特別招待制イベント「THE SKY GROUP DAY」に注目です。
よくある質問
Q. THE SKY GROUP DAYの開催日と場所はどこですか？
A. 2026年4月11日(土)に静岡県の富士スピードウェイで開催されます。
イベント開始は13:00(予定)、花火打ち上げは18:00〜20:00です。
Q. 誰でも参加できますか？
A. THE SKY GROUP DAYはSKY GROUPとお取引のあるお客様向けの招待制イベントです。
各ブランド正規ディーラーから個別に案内されています。
一般向けの観覧チケットは「富士山花火 vs スピードウェイ」公式ホームページで案内されています。
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