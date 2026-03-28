「君たちだったんだ」庭のライト“窃盗犯”正体は“タヌキ”　見張り役と実行役で連携か　約1カ月で5個持ち逃げ　岐阜・恵那市

岐阜・恵那市にある住宅で、玄関先を照らすライトを盗むタヌキの姿がカメラに捉えられた。

現場の映像には、2匹のタヌキが連携して盗みを行う一部始終が残っていた。

夜に現れた謎の影…盗んだのは“ライト”

岐阜・恵那市で9日午後8時ごろに撮影されたのは、不審な影だ。

盗まれたのは、庭に設置したライトだった。

盗んだ者の正体は何だったのか。

被害に遭った目撃者は、「（盗まれるのは）初めてだからね。ああ、君たちだったんだという感じ…タヌキですね」と語る。

犯行は、2匹の“泥棒タヌキ”によるものだった。

1匹は見張り役？1カ月前から“異変”

狙われたのは、玄関までの足元を照らすために設置していたライトだ。

夜8時ごろ、“泥棒タヌキ”は現れた。

1匹は見張り役のように周囲をうかがっていた。もう1匹がライトに少しずつ近づき、あたりを見渡すと、ライトをくわえて逃げ去っていった。

目撃者は、「ここ1カ月くらい前から、やたらソーラーライトがなくなるというか…」と異変を感じていたと語る。

これまでに5個のライトが姿を消し、そのうち3個は裏山で見つかったという。

目撃者は「（タヌキが）光るものを見て、テンション上がるようなことなんじゃないかな？って」と推測する。

今後は、ライトを地中に埋めて対策するという。

（「イット！」 3月20日放送より）