「君たちだったんだ」庭のライト“窃盗犯”正体は“タヌキ” 見張り役と実行役で連携か 約1カ月で5個持ち逃げ 岐阜・恵那市
岐阜・恵那市にある住宅で、玄関先を照らすライトを盗むタヌキの姿がカメラに捉えられた。
現場の映像には、2匹のタヌキが連携して盗みを行う一部始終が残っていた。
夜に現れた謎の影…盗んだのは“ライト”
岐阜・恵那市で9日午後8時ごろに撮影されたのは、不審な影だ。
盗まれたのは、庭に設置したライトだった。
盗んだ者の正体は何だったのか。
被害に遭った目撃者は、「（盗まれるのは）初めてだからね。ああ、君たちだったんだという感じ…タヌキですね」と語る。
犯行は、2匹の“泥棒タヌキ”によるものだった。
1匹は見張り役？1カ月前から“異変”
狙われたのは、玄関までの足元を照らすために設置していたライトだ。
夜8時ごろ、“泥棒タヌキ”は現れた。
1匹は見張り役のように周囲をうかがっていた。もう1匹がライトに少しずつ近づき、あたりを見渡すと、ライトをくわえて逃げ去っていった。
目撃者は、「ここ1カ月くらい前から、やたらソーラーライトがなくなるというか…」と異変を感じていたと語る。
これまでに5個のライトが姿を消し、そのうち3個は裏山で見つかったという。
目撃者は「（タヌキが）光るものを見て、テンション上がるようなことなんじゃないかな？って」と推測する。
今後は、ライトを地中に埋めて対策するという。
（「イット！」 3月20日放送より）