グラビアアイドルの詩月りこが、28日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。

発売中の「FRIDAY」のグラビアを飾っている詩月は「ずっと憧れていた雑誌に掲載していただけて本当に嬉しいです…！ ちょっぴり大人っぽい雰囲気に挑戦させていただきました！ いつもと少し違うわたしどうですか…？ 撮影もすごく楽しくて、素敵に撮っていただいたのでぜひチェックしてほしいです」と、水色ビキニ姿のオフショットを添えた。同誌グラビアのアザーカットも公開されている。

詩月は、番組制作会社に就職し、TBS系人気番組「水曜日のダウンタウン」のADとして働くなど、25年8月まで“裏方”として勤務。その後、アイドルやタレントを志して、現在の芸能事務所に所属している。「裏方として現場にいたときは『どんな人が印象に残るのか』を意識して見てきました。実際に出る側になってみて、一瞬の表情や空気感の大切さを改めて感じています。前職の貴重な経験を生かしながら、『また見たい！』と思ってもらえる存在になれるよう頑張りたいです」と今後の活動についても、意気込んでいる。

ファンからは投稿に「本誌買ったけど良い女すぎた」「気がついたらレジに持って行ってた」「ぶちかわいい」といったコメントが寄せられている。