◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。好守備を披露した。

１点を先制された直後の４回１死の守備だ。左打者のボテボテのゴロが三塁線寄りへ。三遊間の位置に守っていた岡本は素早くチャージして捕球すると、そのまま流れるように一塁へ送球した。初の守備機会で間一髪でアウトにし、場内は大盛り上がりとなった。

バットでは両チーム無得点の２回２死で初打席へ。カウント２―２からＭＬＢ通算７３勝右腕のセベリーノが投じた９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球をスイングした岡本のバットは空を切った。メジャー初打席は空振り三振だった。

岡本はポスティングシステムを利用して巨人からメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備でもアピール。攻守で順調に調整を進めてきた。前日２６日（同２７日）の練習では２５スイングで２本のサク越えを放つなど広角に鋭い打球を連発。「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思う。球場はきれいで大きい。すごく楽しみです」と心境を語っていた。

昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームでスタメンを飾った岡本。いよいよ新たな物語がスタートした。