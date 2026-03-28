肩甲骨を正しい位置にキープするために鍛えるべき部位とは

姿勢が正しければ肩甲骨も定位置に

肩甲骨が正しい位置にあって、その周辺にある筋肉の柔軟性が保たれていれば、首や肩のコリ、痛みなどを招くリスクが低くなるのは、これまでの解説で理解いただけたと思います。ただし、大切なのは肩甲骨が良好な状態をいかに維持し続けるかどうか。そこで重要なのが、体幹を鍛えることです。

体幹というと、腹筋まわりや胴まわりをイメージする人が多いと思いますが、それだけではありません。手と足を除いた首から下の胴体部分全体を指します。読んで字の如く「幹」として体を支えており、肩甲骨の位置をキープするうえでも重要な役割を担っています。

体幹を鍛えることで筋肉のバランスが整い、体全体の安定性が高まります。これによって姿勢の維持はもちろん、動作のパフォーマンス向上、筋力アップによる体の引き締め効果など、様々な恩恵がもたらされます。

本書では、第２章で紹介する肩甲骨はがしの「５つの神エクササイズ」に加え、週に２～３回の「体幹を鍛えるエクササイズ」を推奨しています。この２つを実践することで、肩甲骨を正常な位置にキープでき、正しい姿勢も保てるでしょう。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅