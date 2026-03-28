◇ア・リーグ ブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビューした。

2回2死走者なしで回ってきたメジャー初打席は、アスレチックス先発・セベリーノの98.3マイル（約158.2キロ）直球に空振り三振だった。ブルージェイズ先発右腕ガウスマンが試合開始から奪三振ショーを繰り広げたこともあり3回まで守備機会はなかったが、4回1死から3番・ソダーストロムの三塁前への詰まったゴロに対し、三遊間の守備位置からダッシュ。素早くさばいて一塁へランニングスローをすると、右翼方向へそれたボールを一塁手のゲレロが足を伸ばしながら好捕球し、左打者を間一髪でアウトに仕留めた。ベンチへ戻った岡本はゲレロに頭を下げて感謝した。

巨人で4番打者を務め、3度の本塁打王、2度の打点王に輝いた岡本は昨オフ、ポスティングシステムを使ってブルージェイズと4年6000万ドル（約93億円）で契約。日本代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は打率.221と力を発揮できなかったが、オープン戦では.316をマークしていた。