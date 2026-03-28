森ビルとドジャースがパートナーシップ契約締結

森ビル株式会社は27日、米大リーグ・ドジャースと複数年のパートナーシップ契約を締結したことを発表した。

本パートナーシップは、2025年3月にドジャースが東京・虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」で開催した球団史上初の展覧会「Dodgers Experience」での協働を契機に実現したと説明している。ドジャースの持つ業界屈指のノウハウや世界最高峰のブランド力を活用し、新たな都市体験の創出を目指すとした。

ドジャースのエグゼクティブバイスプレジデント兼チーフマーケティングオフィサーのロン・ローゼン氏は「卓越した顧客体験の提供に真摯に取り組まれている森ビルとパートナーシップを結べますことを、私たちは誇りに思います。森ビルとのパートナーシップを通じて、共に意義ある連携の機会を創出していけることを心より楽しみにしています」とコメントした。

発表を知ったネット上のファンも驚き。「マジっすか？」「森ビルまでも」「ドジャース、大谷獲得でどれだけ儲かるのか」「ビジネスチャンスを窺っているのか」など、興味津々のコメントが寄せられた。

ドジャースは2023年12月に大谷翔平投手と10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）で契約して以来、「ANA」「TOYO TIRE」「興和」「築地銀だこ」「伊藤園」「二階堂酒造」など、多くの日本企業と契約を結んできた。



（THE ANSWER編集部）