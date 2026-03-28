須田景凪、dアニメストアとのコラボ第三弾。新テレビCM『アニメとススメ。』書き下ろし新曲「ニーナ」配信リリース決定
須田景凪が『dアニメストア』とのコラボレーション第三弾として、2026年新CM 『アニメとススメ。』に自身の心と対峙する葛藤を歌った最新楽曲「ニーナ」を書き下ろした。
2024年に公開された第一弾テレビCMでは、須田景凪が初めてテレビCMのために書き下ろした楽曲「エイプリル」をテーマ曲として採用され、昨年公開された第二弾では、青春ならではのゆらぎと未完成さを映した「ミラージュ」が起用され、多くの反響を呼んだ。
シリーズ第三弾となる今回も、須田景凪が本CMのために書き下ろした楽曲「ニーナ」を採用。本楽曲は、4月1日(水)午前0時より配信が開始されることが決定した。また、同楽曲は3月30日(月)放送のラジオ局 J-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」(9:00〜13:00内)にてフルサイズ初オンエアも決定している。
春風を想起させるようなミッドアップナンバーで女子高生たちのリアルな日常を描くCM本編を華やかに彩っている。今作のジャケットアートワークは、須田景凪と共に数々の作品を互いに作り上げてきたイラストレーター/映像作家の“アボガド6”が制作を担当した。
第一弾、第二弾に引き続き、第三弾も全編オリジナルアニメーションで制作され、キャラクターの声を和氣あず未、Machico、青木瑠璃子が担当している。
アニメが大好きな女子高生3人組の「リアルな彼女たちのカメラロールを、そっと覗き見るような体験」をテーマに、まるでお互いを携帯で撮影し合ったかのような縦型ムービーで、3人のアニメへの愛と普段の飾らない姿をアニメで描き出している。友人同士だからこそ撮れる自然体の瞬間を通して、3人の飾らない日常とアニメへの愛情をより身近に感じられるCMに注目したい。
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・須田景凪 コメント
自分は何者なのかと立ち止まることがある。
感情の機微にどれだけ素直でいられるだろう。
誰かを嫌いになった自分が嫌になってしまう。
弱い心を隠してでも変化に身を委ねたい。
貴方にとって春風のような存在でありたい。
映像と共に多くの方のもとへ届いてくれたら幸せです。
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◾️「ニーナ」
2026.4.1 Digital Release
作詞・作曲：須田景凪
編曲：久保田真悟(Jazzin’ park)
Pre-add / Pre-save：https://keinasuda.lnk.to/Nina
◾️ライブ情報
＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞
2026年3月15日（日）大阪・NHK大阪ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く）
2026年3月29日（日）東京・Kanadevia Hall
OPEN 17:00 / START 18:00
SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）
＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” in ソウル＞
2026年5月23日(土)
ソウル・ROLLING HALL
OPEN 17:20 / START 18:00
チケット 99,000ウォン(オールスタンディング)
主催 AMUSE ENTERTAINMENT
＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER ” in 台北＞
2026年05月30日(土)
台北・LEGACY TAIPEI
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット $2700 NTD (オールスタンディング)
主催：Amuse Taiwan
関連リンク
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