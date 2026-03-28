須田景凪が『dアニメストア』とのコラボレーション第三弾として、2026年新CM 『アニメとススメ。』に自身の心と対峙する葛藤を歌った最新楽曲「ニーナ」を書き下ろした。

2024年に公開された第一弾テレビCMでは、須田景凪が初めてテレビCMのために書き下ろした楽曲「エイプリル」をテーマ曲として採用され、昨年公開された第二弾では、青春ならではのゆらぎと未完成さを映した「ミラージュ」が起用され、多くの反響を呼んだ。

シリーズ第三弾となる今回も、須田景凪が本CMのために書き下ろした楽曲「ニーナ」を採用。本楽曲は、4月1日(水)午前0時より配信が開始されることが決定した。また、同楽曲は3月30日(月)放送のラジオ局 J-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」(9:00〜13:00内)にてフルサイズ初オンエアも決定している。

春風を想起させるようなミッドアップナンバーで女子高生たちのリアルな日常を描くCM本編を華やかに彩っている。今作のジャケットアートワークは、須田景凪と共に数々の作品を互いに作り上げてきたイラストレーター/映像作家の“アボガド6”が制作を担当した。

第一弾、第二弾に引き続き、第三弾も全編オリジナルアニメーションで制作され、キャラクターの声を和氣あず未、Machico、青木瑠璃子が担当している。

アニメが大好きな女子高生3人組の「リアルな彼女たちのカメラロールを、そっと覗き見るような体験」をテーマに、まるでお互いを携帯で撮影し合ったかのような縦型ムービーで、3人のアニメへの愛と普段の飾らない姿をアニメで描き出している。友人同士だからこそ撮れる自然体の瞬間を通して、3人の飾らない日常とアニメへの愛情をより身近に感じられるCMに注目したい。

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・須田景凪 コメント

自分は何者なのかと立ち止まることがある。

感情の機微にどれだけ素直でいられるだろう。

誰かを嫌いになった自分が嫌になってしまう。

弱い心を隠してでも変化に身を委ねたい。

貴方にとって春風のような存在でありたい。

映像と共に多くの方のもとへ届いてくれたら幸せです。

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◾️「ニーナ」

2026.4.1 Digital Release

作詞・作曲：須田景凪

編曲：久保田真悟(Jazzin’ park)

Pre-add / Pre-save：https://keinasuda.lnk.to/Nina

◾️ライブ情報

＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞

2026年3月15日（日）大阪・NHK大阪ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 2026年3月29日（日）東京・Kanadevia Hall

OPEN 17:00 / START 18:00

SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） ＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” in ソウル＞

2026年5月23日(土)

ソウル・ROLLING HALL

OPEN 17:20 / START 18:00

チケット 99,000ウォン(オールスタンディング)

主催 AMUSE ENTERTAINMENT ＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER ” in 台北＞

2026年05月30日(土)

台北・LEGACY TAIPEI

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット $2700 NTD (オールスタンディング)

主催：Amuse Taiwan