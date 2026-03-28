◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、栗東トレセン

約５年９か月も走り続けた場所に別れを告げた。ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）はレース前日、栗東・坂路を単走でキャンター。６５秒５―１５秒９を出した。「穏やかで変わりなくきています」と長谷川調教師。今回がラストランのため、この日で栗東での調教も終わりだ。「乗り手の方が緊張していたんじゃないかな」と笑顔。自然体が万全の仕上がりを伝えているようだった。

２０２１歳の小倉２歳Ｓを勝つなど早くから一線級で走り、牝馬ながらも７歳まで現役。「僕らの競馬人生の中で、なかなか出会わない。ここまで密度の濃い競馬を続けてこられたのは、馬の成長力と才能。気持ちが全く折れないというのは、人間でも見習わないといけない」と最大級の賛辞を贈る。

強い思いを胸に秘めた１年だった。昨年の高松宮記念直前。クレアの他にもナムラクララやナムラアトムなど多くのオープン馬を出産した母親のサンクイーン２が今、１歳になった全弟を出産後に死んだ。「（クレアを）無事に牧場へ戻す。この１年間は責任感を強く感じていました。このきょうだいに携わるものとしての使命ですね」。何より無事に安全に、かつ悲願のＧ１タイトルを狙う日々。この中間は坂路２本乗りを行うなど守りに入らず、丁寧なケアを続けながら、ラストチャンスへ備えてきた。

長かった１年が、そしてクレアと過ごした５年９か月の日々がもうすぐ終わる。鞍上にも苦楽をともにしてきた浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が戻ってきた。「これで負けたら仕方ない、というぐらいの感じなっています」とトレーナー。究極の仕上げを施し、愛馬を笑顔で送り出すつもりだ。