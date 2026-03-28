◆オープン戦 アストロズ―エンゼルス（２７日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が２７日（日本時間２８日）、敵地のアストロズ戦で今季初先発した。

１点の援護をもらった菊池は初回、安打と盗塁で２死二塁。３番アルテューベに対し、５球目のチェンジアップがワンバウンドの暴投となった。捕手オハピーは体で止めたがこぼし、この間に二塁走者ペーニャが三進。三塁への送球がそれ、そのまま生還を許した。

アストロズは一昨シーズン後半に所属した古巣。「非常に三振が少ないラインアップで、打率も昨年たぶん全体で１位だと思う。非常に作戦面、戦略面が徹底されている、成熟しているチームだと思っている」と印象を話していた。

２７歳で西武からメジャーに挑戦し、３４歳で８年目のシーズンを迎える。「毎年毎年、僕も変わりますし、打者の状態も変わりますので。今年で８年目。データも集まって対策もしっかり僕自身も対策を練る必要がある。打者も目が慣れてくる。そこを上回るということは毎年毎年必要」。

今季は３月にＷＢＣを経て臨む。「ＷＢＣもあって早い仕上げをしたけれども、状態はいいんじゃないかなと思う」。昨季まで３年連続で３０先発をクリア。頼れる左腕が再び長いシーズンに挑む。