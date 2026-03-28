「ルーキー竹丸のピッチングも見事でしたが、私はFA加入した松本を勝因に挙げたい」

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こういうのは、巨人OBの評論家・橋本清氏である。巨人が3−1で阪神に完勝した27日の開幕戦。6回3安打1失点の好投で球団64年ぶりとなる新人開幕投手の重責を果たしたドラフト1位新人の竹丸和幸（24=鷺宮製作所）の投球もさることながら、

「2番・センターで起用された松本剛（32）の第1打席です。1番のキャベッジが先頭打者本塁打を放った直後、どうしたってイケイケになりがちな移籍後初打席で、カウント1ー2と追い込まれながら、そこから粘りに粘り、阪神先発の村上に11球を投げさせた末に四球を選んだ。3番の泉口の右前打で三塁を陥れ、4番のダルベックの遊ゴロ併殺打の間に2点目のホームを踏みました。主砲の岡本和真がメジャーに移籍して、阿部監督は『和真がいなくなり、打って打って打ちまくって点を取るというのは難しい。チームにとっては痛いけど、だからこそ一丸になるチャンス』と言っていた。ヒットを打つだけが仕事じゃない。阿部監督が目指す今季の巨人の野球を泥臭く体現したという意味でも、いい働きだったと思います」

と、言うのだ。

オフに日本ハムから2年総額2億5000万円で巨人にFA入団。しかし、オープン戦では8試合で打率.174と結果が出なかった。状態が上がらない中、つなぎ役に徹した献身性を評価するのだ。三回の第2打席では、一転して初球にセーフティバント。結果は投ゴロになったが、天敵村上を揺さぶった。

「松本も必死でしょう。オープン戦は絶不調。そんな中、昨年、同じくFA権を行使し、三顧の礼で迎えられた甲斐拓也が開幕一軍メンバーから洩れた。FA入団でも特別扱いはなく、結果が出なければ外される。松本も他人事じゃないでしょうから。厳しい環境が刺激になって復活するとすれば、元首位打者で足もあるだけに厄介な存在になりそうです」（セ球団スコアラー）

長いシーズンのたかが1試合とはいえ、巨人は最高のスタートを切った。

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「今季のセは阪神と巨人の2強じゃないか」。こう語った他球団の主力選手は、巨人の“キーマン”について、松本でも則本でも、ましてや竹丸でもない“意外すぎる人物”の名前を口にした。それはいったい誰なのか。実情を知るからこそ挙げたまさかの理由とは。



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