今季、開幕から二刀流で臨む大谷翔平（31=ドジャース）。

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オープン戦最終登板だった日本時間25日のエンゼルス戦は、五回途中11奪三振。速球は161キロをマークするなど仕上がりは順調で、日本時間4月1日、開幕5戦目となるガーディアンズ戦の先発が決まっている。

大谷といえば、160キロ超の速球が武器。打席に立っても95マイル（約153キロ）と100マイル（約161キロ）では対応が段違いだと本人は話している。それだけ球速にこだわりがあるのだが、「日本にいたときから変化球を投げることが大好きだった」とは日本ハムOB。

特派員のひとりも「大谷が投手としてもメジャーでトップクラスの存在なのはキレの良い変化球があればこそ」と、こう続ける。

「大谷は速球の制球がままならないケースがよくある。そんなとき頼りになるのがスイーパー、カーブ、スプリット、シンカーなどの変化球。球種が豊富なので、速球の精度がいまひとつのときは、変化球のいずれかを軸に投球を組み立てることができるのです」

別の特派員はこう言った。

「例えばオフはデータと首っ引きで変化球を磨いています。決め球のひとつになっているスイーパーにしても、浮力を下げて、その分、曲がり幅を大きくするなど試行錯誤を繰り返しています。メジャーではこういった作業を『ピッチングをデザインする』という言い方をしていて、大谷もピッチングデザインという言葉を使っています」

大谷がメジャーで投手として最も好成績を残したのはエンゼルス時代の2022年。15勝9敗、防御率2.33で、サイ・ヤング賞投票の4位だった。開幕からローテ入りする今季はこの成績を超えられるか。

なお、27日のダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で出場した大谷は3打数1安打だった。

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そんな大谷に対しロバーツ監督は「間違いなくサイ・ヤング賞候補」と言うが、目安とされるのは「200奪三振」と「200投球回」。前者は達成可能だろうが、二刀流で登板数が限られるだけに後者はまず無理だ。それなのになぜ候補に入るのか。大谷に残された「意外な活路」とは。

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