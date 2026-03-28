アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026（宮崎・UMKカントリークラブ=6539ヤード・パー72）が開幕した。2013年に始まった今大会は今年で14回目（20年の第8回大会はコロナ禍で中止）を迎えた。12人の歴代優勝者をみると、あることに気がつく。

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第1回 堀奈津佳

第2回 渡邉彩香

第7回 河本 結

第11回 山内日菜子

第12回 臼井麗香

第13回 工藤遥加

以上の6人はこれがツアー初Vだった。

例年この大会は開幕して間もない時季に行なわれる。実力者たちが本調子でなかったり、コース難易度が高くないので若手や優勝経験のない選手でも好スコアが出せることが一因ではないか。23年の山内から昨年の工藤まで、主催者推薦で出場した選手が3年連続で勝っていることからも、そう言えなくもない。

今年の初日、上位陣で未勝利の選手はルーキーの藤本愛菜（19）とプロ4年目の皆吉愛寿香（25）の2人。7アンダーで首位に立った入谷響（20）に3打差の4アンダー6位タイにつけた。残り2日間もバーディーの山を築き、初優勝を手にしたい。

一方で、今大会は新たなジンクスが生まれるかもしれない。24年に勝った臼井麗香（27）と昨年覇者の工藤遥加（33）は、その後の勝利がない。この試合で初優勝を挙げると、後が続かない流れになりつつある。

ツアー関係者がいう。

「臼井は20−21年シーズンで初シードを獲得したが、その後2年間は不振に。2年前のこの大会は、降雨によるコースコンディション不良で最終日が中止になったことで勝てた。この時は1打差2位に2年連続年間女王の山下美夢有がいたので、『最終日にプレーすれば逆転されたはず』と言われたものです。昨年は度重なるケガに泣かされ、再びシード落ち。アイドル活動もしているのでゴルフへの取り組みが甘いという厳しい声もあります」

関係者は続ける。

「一方の工藤は昨年プロ15年目で悲願の初優勝を果たしたわけですが、力があればもっと早く勝っていたはずです。工藤の初Vはプロ登録されてから4991日目で歴代2位。その上の遅咲きトップは鬼沢信子の7242日（2010年ニトリ）ですが、鬼沢のレギュラーツアーの勝利はこの1勝だけでした」

3アンダー11位タイには臼井の名前もある。大会2勝目で負のジンクス誕生を阻止できるか。

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ところで、近頃はスポーツ中継の有料化が進んでいるが、特にゴルフに関しては「課金してもこんなもん？」と満足感に欠けるファンが多いのではないか。ゴルフジャーナリストの宮崎紘一氏はその理由を「ファン目線に立っていない」と指摘する。いったいどういうことか。

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