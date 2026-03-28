¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¦¥©¥Ê¡¦¥Ó¡¼¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¥ó¡ÙÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¶Ê¤ò»Å¾å¤²¥ß¥Ã¥¯¤È¥¡¼¥¹¤ò¿¨È¯¤µ¤»¤¿¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#19
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#19
ÆüËÜÈ¯ÇäÈ×¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡ÙLP¤Î¡ÖÂÀÂÓ¡×¤ò°¦¤Ç¤ë
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Ù¡Ê1963Ç¯11·î22Æü¡Ë¨
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¦¥©¥Ê¡¦¥Ó¡¼¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¥ó¡Ù
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÈà»á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë®Âê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å·²¼¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤È¤Î¶¥ºî¤Ç¡¢À¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¡¼¥ó¥ºÈÇ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÈÇ¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥º¥à´¶¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£¥¹¥È¡¼¥ó¥ºÈÇ¤ÎÊý¤¬¡Ö½Ä¥Î¥ê¡×¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÈÇ¤ÎÊý¤¬¡Ö²£¥Î¥ê¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê2¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë½Ä¤Î¥ê¥º¥à¤È²£¤Î¥ê¥º¥à¤¬¸òºø¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡¢À¤³¦À©ÇÆ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤È¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥ë¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò»Å¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¶Êºî¤ê¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥ß¥Ã¥¯¤È¥¡¼¥¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿2Ç¯¸å¤Ë¡¢¤¢¤Î¡Ø¥µ¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òºî¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥Ð¥¶¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù
¡¡¥ß¥Ã¥¯¤È¥¡¼¥¹¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥ë¤Î¶Êºî¤ê¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¤â¤Ã¤È¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¡£¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¾®ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î²Î¤¦¡Ø¥Ç¥ô¥£¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡ÙÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÁÇÄÌ¤ê¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÌî¿´Åª¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤ä¤¤¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¢¼óÀö¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Ì¾¶Ê¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¡Ù¤Þ¤Ç¤¢¤È6Ç¯¡¢¤¤¤ä¡¢¤¿¤Ã¤¿6Ç¯¡£
¢£¡Ø¥Ç¥ô¥£¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù
¡¡¤³¤Î¶Ê¤â¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡£
¡¡¥¶¡¦¥É¥Í¥¤¥º¤È¤¤¤¦¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¸Â¤ê¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍÍ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²»³Ú»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²¿¤È¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ë¤Ïµ´¡Ê¥Ç¥ô¥£¥ë¡Ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÅ·»È¤â¤¤¤ë¡¢¤é¤·¤¤¡£
¢£¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ù
¡¡¥¸¥ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡£
¡¡2¿Í¤ÎÀ¼¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¥¥ã¥í¥ë¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤È¥¸¥ç¥Ë¡¼ÂçÁÒ¡¢¥¢¥ê¥¹¤ÎÃ«Â¼¿·»Ê¤ÈËÙÆâ¹§Íº¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖÃ¡¤¾å¤²¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤À¤±¤¬»ý¤ÄÍÏ¤±¹ç¤¤Êý¤À¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ1963Ç¯¤¬Êë¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Íâ64Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤Ë±Ç²èÀ½ºî¡£Ìó9Ç¯¤Î¸½Ìò¥Ó¡¼¥È¥ë¥º»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂçÁû¤®¤Î°ìÇ¯¤À¡£¡¡
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966-2023: ¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£