移民の眼がとらえたアメリカの今！ Omen44「Da Games People Play」

記事ポイント NY在住20年超の日本人ラッパーOmen44による先行シングル現大統領のスピーチとキング牧師の演説を対比させた大胆な構成移民の視点からアメリカ社会のリアルを描き出す内容 NY在住20年超の日本人ラッパーOmen44による先行シングル現大統領のスピーチとキング牧師の演説を対比させた大胆な構成移民の視点からアメリカ社会のリアルを描き出す内容

ニューヨークを拠点に20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が、アメリカ社会に切り込むニューシングルを発表しています。

移民アーティストならではの視点で、混沌とする現在のアメリカ情勢のリアルを描き出す一曲です。

Omen44「Da Games People Play」

アーティスト：Omen44シングル名：Da Games People Playリリース日：2026年3月24日プロデューサー：The Buffaloz収録予定アルバム：u.s.

アルバム「u.s.」からの先行シングル第一弾として、2026年3月24日に「Da Games People Play」がリリースされました。

不法移民問題がビザ保持者や合法移民にもじわじわと影響を及ぼし始めている現在のアメリカ情勢に対し、Omen44が自らのリスクを顧みず鋭く切り込む内容となっています。

楽曲の特徴

プロデュースは、日本のシーンで活躍するThe Buffalozが担当しています。

楽曲は現大統領のスピーチから引用された「私はベストな言葉を知っている」という一節で幕を開けます。

この引用が、公民権運動の象徴であるMartin Luther King Jr.の歴史的演説「I Have a Dream」との鮮烈な対比として機能する構成です。

「言葉のアート」とも呼ばれるヒップホップにおいて、言葉をどう紡ぎどう響かせるかを突きつける、Omen44からの宣戦布告となっています。

女性バックコーラスによる美しいメロディーが、エゴのなさとより良い世界を願うメッセージを強調し、楽曲全体にバランスをもたらします。

Omen44のあゆみ

Omen44は幼少期から11歳までをアメリカのテキサス州で過ごし、日本への帰国後にヒップホップと出会います。

神戸を拠点に活動する中でDJ KRUSHに影響を受け、トリップホップの聖地イギリスも訪れます。

その後、ヒップホップのルーツに触れるため、19歳で単身ニューヨークへ渡りました。

リリックはすべて英語で統一し、黒人コミュニティと深い関わりを持つ5パーセンターズの一員です。

Smif-n-WessunやSadat Xとの共作、Large ProfessorやMarley Marlからの楽曲提供など、世界的に知られるアーティストからの信頼も厚い存在となっています。

Buddha BrandファミリーやMEGA-Gともリンクし、日本とニューヨーク双方のコミュニティへの架け橋として貢献を続けるアーティストです。

移民の視点からアメリカ社会のリアルを映し出す、ヒップホップの本質を体現した楽曲です。

現大統領のスピーチとキング牧師の演説を対比させる大胆な構成が、リスナーに強烈なインパクトを与えます。

The Buffalozによるプロデュースと女性バックコーラスが、社会派メッセージに美しい音楽的バランスをもたらしています。

Omen44が放つ社会派シングル「Da Games People Play」に注目です。

よくある質問

Q. 「Da Games People Play」のリリース日はいつですか？

A. 2026年3月24日にリリースされています。

Q. Omen44とはどのようなアーティストですか？

A. 19歳で単身ニューヨークへ渡り、20年以上にわたりNYを拠点にすべてのリリックを英語で発表している日本人ラッパーです。

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