燃費約10％改善の実力！ ザーレン・コーポレーション「スラッジバスターズ」

記事ポイント CeO2（酸化セリウム）配合でDPFの詰まりや燃費悪化を抑制する燃料添加剤燃料タンクに入れるだけで使用でき、専門的な作業や設備投資が不要自社検証で約10％の燃費改善効果を確認済み CeO2（酸化セリウム）配合でDPFの詰まりや燃費悪化を抑制する燃料添加剤燃料タンクに入れるだけで使用でき、専門的な作業や設備投資が不要自社検証で約10％の燃費改善効果を確認済み

エンジンオイルの開発・販売を手がけるザーレン・コーポレーションから、物流「2024年問題」に対応した燃料添加剤「スラッジバスターズ」が登場します。

ガソリン用とディーゼル用の2タイプが展開され、2026年4月1日よりAmazonで発売されます。

ザーレン・コーポレーション「スラッジバスターズ」

商品名：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ種類：ガソリン用／ディーゼル用価格：ガソリン用 3,135円（税込）／ディーゼル用 4,950円（税込）内容量：各300mlAmazon発売日：2026年4月1日

「スラッジバスターズ」は、CeO2（酸化セリウム）を配合した燃料添加剤です。

DPFの詰まりや燃費悪化の抑制を図り、ガソリン・ディーゼル車両のエンジンコンディション維持をサポートします。

1958年の創業以来エンジンオイルの開発を行ってきたザーレン・コーポレーションが、長年のノウハウを生かして開発しています。

燃料タンクへ添加するだけで使用でき、専門的な作業や設備投資を必要としません。

とくに大型車両では、吸気系や排気系、エンジン内部をケアすることで、大規模整備やそれに伴うコスト、長時間運行できないリスクの回避が期待できます。

ガソリン用：3つの成分がトリプル作用

ガソリン用は、30〜50Lのガソリン燃料に1本が添加目安で、1年または1万kmごとに1回の使用が推奨されています。

PEA（ポリエーテルアミン）が吸気系や燃焼室に蓄積した汚れを強力に分解除去します。

きれいになったインジェクターや吸気バルブをPIB（ポリイソブチレン）が保護し、汚れの定着を防ぎます。

さらに、本製品の特徴であるCeO2（酸化セリウム）は燃えずに排気系に届き、排気熱を利用して残ったススを焼却します。

これら3つの成分のトリプル作用により、燃費の改善が期待できます。

自社検証では、トヨタ サクシード（4WD）2台を対象に、添加前平均燃費15.3km/Lから添加後16.9km/L（10.4％UP）、添加前15.5km/Lから添加後17.2km/L（10.9％UP）という結果が確認されています。

ガソリン車やバイクなど、都市部で多い小口配送やデリバリービジネスを担う車両におすすめの製品です。

※車種や使用環境により効果は異なります。

ディーゼル用：3つの主要部品に徹底アプローチ

ディーゼル用は、70〜100Lの軽油燃料に1本が添加目安で、6ヵ月または5万kmごとに1回の使用が推奨されています。

ディーゼル車の排ガス処理とエンジン性能維持に欠かせない「インジェクター」「EGR」「DPF」の3つの主要部品に作用します。

インジェクターに付着した汚れを徹底洗浄し、詰まりを解消します。

CeO2（酸化セリウム）がEGR／DPF内で触媒として働き、低温でもススが燃えやすくなります。

フィルターがクリーンに保たれることで、強制再生の回数や燃費の改善、排気系トラブルの予防が見込めます。

DPFの詰まりや強制再生の回数が気になる大型車両に適しています。

Amazon発売記念キャンペーン

2026年3月23日より数量限定で予約販売が開始されました。

Amazon発売を記念し、予約販売期間および2026年4月1日から4月5日までの期間限定で、5％割引（クーポン適用）とAmazonポイント5倍のキャンペーンが実施されます。

予約販売は予定数量に達し次第終了となる場合があります。

燃料タンクに入れるだけでエンジン内部から排気系までトータルにケアできる、手軽さが魅力の製品です。

約10％の燃費改善効果が自社検証で確認されており、メンテナンスコストと時間のロスの削減に貢献します。

物流現場の車両コンディション維持を支える、新しいメンテナンスソリューションとなっています。

ザーレン・コーポレーションの燃料添加剤「スラッジバスターズ」に注目です。

よくある質問

Q. スラッジバスターズのガソリン用とディーゼル用の価格はいくらですか？

A. ガソリン用が3,135円（税込）、ディーゼル用が4,950円（税込）です。

いずれも内容量は300mlとなっています。

Q. スラッジバスターズはどのくらいの頻度で使用すればよいですか？

A. ガソリン用は30〜50Lの燃料に1本を、1年または1万kmごとに1回の添加が目安です。

ディーゼル用は70〜100Lの軽油燃料に1本を、6ヵ月または5万kmごとに1回の添加が推奨されています。

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