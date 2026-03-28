電話件数1/5削減の実績も！ コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

記事ポイント コムテックスが「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表し、2社が受賞ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満へ削減別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理 コムテックスが「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表し、2社が受賞ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満へ削減別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理

建設業界のDX推進を支援するコムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。

今年度は2社が受賞しており、現場の効率化を実践した取り組みが評価されています。

コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

主催：コムテックス株式会社（富山県高岡市）対象：施工管理アプリ「Kizuku／キズク」利用会社受賞企業数：2社

「Kizuku利用会社MVP賞」は、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を利用する会社を対象に、利用状況の数値や運用方法をもとに機能をフル活用している企業や、導入から運用定着までのスピードが速い企業を表彰する制度です。

活用事例や運用のコツを共有し、建設業界のDX化促進につなげることを目的としています。

ファーストホーム（山口県防府市）

ファーストホームは、トーク機能を中心に元請・下請・孫請まで含めた情報共有体制を構築しています。

現場の見える化と連絡経路の簡略化により、1日の電話件数を50件から10件未満へ削減するなど、施工管理業務のDX化につながる活用が評価されています。

別川製作所（石川県白山市）

別川製作所は、自社基幹システムとのAPI連携により受発注業務をキズク上で一元管理しています。

現場情報のリアルタイム共有とあわせて、業務効率化とDX推進につながる運用を実践している点が選出の理由となっています。

「Kizuku／キズク」は、建設業界における業務効率化を目的とした施工管理アプリです。

現場の見える化や業務の標準化、コミュニケーションの円滑化を実現し、職人不足や技術継承といった課題解決に貢献するツールとして多くの企業に導入されています。

電話件数の大幅削減や基幹システムとの連携など、導入企業ごとに異なる活用方法で成果を上げられる柔軟さが特徴です。

建設現場のコミュニケーションと業務管理をひとつのアプリで効率化できます。

施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を活用した各社の取り組みに注目です。

よくある質問

Q. 「Kizuku利用会社MVP賞」とはどのような賞ですか？

A. 施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を利用する会社の中から、機能のフル活用や導入から運用定着までのスピードが優れた企業を表彰する制度です。

Q. 2025年度の受賞企業はどこですか？

A. ファーストホーム（山口県防府市）と別川製作所（石川県白山市）の2社が受賞しています。

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