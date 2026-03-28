教育格差の解消へ大きな一歩！ 日本児童養護施設財団「楽天未来のつばさ 奨学金事業承継」

記事ポイント 日本児童養護施設財団が2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併返済不要の奨学金事業を承継し、施設出身の若者への進学支援を拡充全国約610か所・約2.5万人の子どもたちの教育機会格差の解消を目指す 日本児童養護施設財団が2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併返済不要の奨学金事業を承継し、施設出身の若者への進学支援を拡充全国約610か所・約2.5万人の子どもたちの教育機会格差の解消を目指す

日本児童養護施設財団が、楽天未来のつばさの奨学金事業を承継します。

内閣府の承認を受けた吸収合併により、児童養護施設出身の若者への進学支援体制がさらに強化されます。

日本児童養護施設財団「楽天未来のつばさ 奨学金事業承継」

合併日：2026年4月1日存続法人：公益財団法人 日本児童養護施設財団（理事長：江原 均）消滅法人：公益財団法人 楽天未来のつばさ（理事長：青木 晴樹）承継事業：児童福祉施設出身の若者を対象とした返済不要の奨学金事業

日本には現在、全国約610か所の児童養護施設があり、約2.5万人の子どもたちが生活しています。

施設で暮らす子どもたちの多くは、進学の際に経済的な困難に直面するケースが少なくありません。

一般家庭の大学進学率が約6割を超える一方、児童養護施設出身者の進学率は依然として低い水準にとどまっており、教育機会の格差が社会課題のひとつです。

合併の目的と今後の支援体制

楽天未来のつばさは、児童福祉施設出身の若者を対象とした返済不要の奨学金事業を通じ、多くの進学希望者を支援しています。

今回の合併により、日本児童養護施設財団がその理念と事業を引き継ぎます。

全国の児童養護施設の子どもたちが夢や目標に向かって進学できる社会の実現を目指す取り組みです。

今後は企業や個人からの寄付を原資として、より多くの子どもたちに奨学金助成を届ける体制を拡充していきます。

合併の目的として、児童福祉施設出身の若者への奨学金支援の拡大、全国約610施設への支援体制強化、教育格差の解消に向けた社会的支援の推進、そして寄付による持続可能な進学支援の仕組みづくりが掲げられています。

返済不要の奨学金によって、経済的な理由で進学を断念せずに済む環境づくりが進みます。

児童福祉施設出身の若者への奨学金支援の拡大や、全国約610施設への支援体制強化など、合併による効果は多岐にわたっています。

寄付を原資とした持続可能な仕組みで、教育機会の格差解消に取り組む体制です。

日本児童養護施設財団による奨学金事業承継の取り組みに注目です。

よくある質問

Q. 合併はいつ行われますか？

A. 2026年4月1日付で、内閣府の承認を受けて吸収合併が行われます。

Q. 奨学金は返済が必要ですか？

A. 返済不要の奨学金です。

企業や個人からの寄付を原資として運営されています。

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