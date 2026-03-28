講談家の神田伯山（42）が28日、自身のXを更新。何度言っても減らない講談中のスマホ着信音について、苦言を呈した。

伯山は講談中のスマホ鳴動被害を自身のX、TBSラジオ「問わず語りの神田伯山」（金曜午後9時半）で何度も訴えてきた。今回、読売新聞の「公演中の着信音どう規制？ 講談師・神田伯山さん『自分が悪者役になって、鳴らさないでと言い続けないと』」との見出しがついた記事を自ら引用。

「あれだけ注意しても鳴らすのは故意と捉えられても仕方がないと思う」とした上で「どうしても携帯のオフの仕方分からなければ、持ってこなければ良い」と主張。続けて「あと笑いに変える時期は過ぎているし、他のお客様に迷惑」と指摘した。

このポストに対し「着信を鳴らすのは携帯の操作方法がわからないお年寄りだけではない お年寄り以外の人も着信を鳴らしてる 着信が鳴っても平気な人が鳴らしてる バイブ音も同様 もうペナルティを科しなければ改善出来ないと思」「もう入り口で引取保管しかないですね」「罰金にすれば、すぐになくなるはず」などの声があった。