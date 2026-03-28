「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

広島が延長十回２死一、二塁からドラフト３位・勝田成内野手（２２）の右前打でサヨナラ勝利を収めた。九回にはドラフト１位・平川蓮外野手（２１）が同点に追いつく２点打。開幕試合からいきなり新人２人の活躍に、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「彼らは並の新人ではない。精神力が本当に強い」と舌を巻いた。

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九回裏の攻撃が同点止まりとなり、延長に突入した段階では“ここまでかな”という予感がしたものだ。過去にはそういうケースが多いからね。追いつくのが精一杯というやつですよ。

ところがこの日のカープは違ったね。まだまだ力が残ってた。

（広島は九回表に３失点し、この時点で１−５の敗色濃厚試合。だがその裏、代打モンテロの２点打で２点差とし、なおも一死一、二塁から平川が左線へ二塁打を放って追いついた）

同点打を放った平川はボール３から打ちにいったが、この積極性がよかったんだと思う。普通なら待つのかもしれないけど、彼は違うんだな。歩こうと思っていたら逆に打てないということですよ。

オープン戦でしっかりとした成績を残して自信をつけていたようだが、この一打はさらに大きな自信になったんじゃないか。

レフト線へポトリと落ちる、ややラッキーなヒットではあったが、勝負強いというか根性があるというか。ベンチの期待にしっかりと応えたね。

初めての公式戦が本拠地での開幕試合ということで、最初は固くなっているように見えたが、５打席目で気持ちも体もほぐれていたのかもしれない。

延長で最後に決め勝田も立派だ。それまでの４打席はいずれも凡打に倒れていたが、彼も同じように慣れてきていたんでしょう。

この２人は並の新人ではないね。開幕からこんなゲームをやるなんて、精神力が本当に強い。これは大きな勝利になったと思う。オープン戦から彼らを信じて使い続けてきた新井監督も大したもんだ。

信じて使い続けるというのは新井監督のいい面でもあり、悪い面でもあるんだけどね。我慢の男の真骨頂だが、それが功を奏したというのかな。

新人に期待しすぎるのもよくないが、ベテランをうまく起用しながら、いいチームを作っていってもらいたいね。